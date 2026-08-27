De submarinos a grandes mercantes: la Galicia de los 4.470 naufragios

El escritor e investigador Rafael Lema, de A Ponte do Porto, Camariñas, actualizó su catálogo de naufragios y ha conseguido documentar 4.470 siniestros marítimos en las costas de Galicia. Presentó el nuevo inventario en Arteixo en el marco de las Xornadas sobre mar e naufraxios.

El nuevo censo casi duplica las citas incluidas en el inventario que presentara en el Ateneo de Madrid en 2013. Ello ha sido posible gracias a la perseverancia en sus investigaciones y también a "la digitalización de fuentes documentales, especialmente periódicos internacionales de los siglos XIX y XX", afirma Lema Mouzo.

Ampliación del ámbito de estudio

Además, amplió el ámbito oceánico de estudio. Así, en las primeras ediciones se centró en los naufragios acontecidos en la plataforma continental, entre 10 y 12 millas, incluyendo ahora también siniestros entre 100 y 200 millas náuticas.

Las nuevas investigaciones le han permitido incorporar al catálogo numerosos naufragios registrados durante la Segunda Guerra Mundial, incluyendo siniestros de submarinos o provocados por estos, y también de aviones. "Solo en el periodo de esta gran guerra he documentado unos 300 mercantes y 70 submarinos en la costa gallega", afirma Rafael Lema.

Hundimiento del acorazado 'Bismarck'

Entre los buques hundidos en nuestra costa, Lema destaca el hundimiento del acorazado Bismarck, uno de los mayores de la Armada alemana, "que fue acosado por la flota inglesa" y que acabó hundiéndose en mayo de 1941. Aunque no está confirmado el lugar exacto del naufragio, el investigador porteño lo sitúa "en la fosa atlántica".

Además de la actividad bélica, el número de naufragios aumentó considerablemente en el siglo XIX "también por el incremento del tráfico marítimo de barcos de cabotaje, favorecido por el cambio de la navegación de vela por el vapor". A ello hay que sumar, añade Rafael Lema, el hecho de que "la señalización de nuestras costas era precaria, pues los faros eran malos y escasos".

435 fallecidos en el hundimiento del 'HMS Captain'

Unos hundimientos que, en muchos casos, dejaron cientos de víctimas. Una de las mayores tragedias, relata Lema, fue la del HMS Captain, en 1870, un buque insignia de la Royal Navy, que fue sorprendido por un fuerte temporal "cerca de la costa de Fisterra hacia Corrubedo". Los datos oficiales, añade, constatan, al menos, 435 fallecidos en el trágico naufragio.

Además de los efectos del temporal, el investigador porteño asegura que el hundimiento del imponente buque se debió también "a deficiencias en el diseño, debido a los cambios realizados sobre el diseño inicial para suprimir las velas, lo que generó un escándalo importante".

De momento, afirma Lema, no está localizado el pecio, "pero varios grupos ingleses de investigación están promoviendo expediciones para tratar de localizarlo".

Entre Bares y Fisterra

Rafael Lema asegura que la mayor parte de los naufragios recogidos en el nuevo inventario se han registrado "en la costa coruñesa, entre Bares y el sur de Fisterra (Meixidos)". Por lo que respecta al intervalo temporal, el censo incluye siniestros documentados desde el siglo VII hasta la actualidad.

La relación de buques y submarinos, así como de aviones siniestrados, se complementa con unos capítulos informativos sobre "las causas y un análisis de por qué se produjeron tantos hundimientos", afirma Lema. En septiembre estará disponible la versión impresa.

Jornadas en Arteixo

Al acto de presentación del nuevo inventario, que tuvo lugar en el Centro Mar de Sorrizo, de Arteixo, asistieron el alcalde, José Carlos Calvelo, y la edila de Patrimonio y Turismo, Patricia Amado.

Además de Rafael Lema, en las jornadas participó también Marcos Amado, director del Archivo da Pesca de Caión, que impartió la charla Naufragios en el mar de Sorrizo, acompañado de las hijas de dos náufragos de las familias Calviño y Castelo.