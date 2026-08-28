Sabor e Saúde anima a comer bien y moverse mejor en el Parque Empresarial do Milladoiro

La Asociación de Empresarios do Parque Empresarial de Milladoiro, en colaboración con el Concello de Ames y la Diputación de A Coruña, pone en marcha la campaña Sabor e Saúde. Come ben, móvete mellor, que se desarrollará del 1 de septiembre al 31 de octubre. E incluye tres ejes: sabor, salud y sostenibilidad, para fomentar el consumo en los establecimientos de hostelería y comercio de esta área para empresas, promover hábitos saludables entre las personas que trabajan allí y favorecer el consumo de agua filtrada para reducir el uso de plástico.

A canjear

La iniciativa incluye dos acciones principales. Por un lado, el Pasaporte saudable. Desde el 1 de septiembre podrá recogerse gratuitamente en los establecimientos adheridos, y cada consumo superior a 10 euros permite conseguir un sello. Al completar 10 sellos de al menos tres establecimientos diferentes, el documento podrá canjearse por una cena en La Central o Universo Milongas. La iniciativa pretende acercar a trabajadores y visitantes la oferta comercial y hostelera del parque, especialmente ante la reducción de actividad derivada del teletrabajo y las jornadas continuas.

Además, se incluyen concurso en Instagram y Facebook, en los que se premiarán las mejores imágenes relacionadas con la alimentación saludable y la vida activa en el parque empresarial. Para participar hay que dar Me gusta a la publicación del sorteo en @aepemilladoiro, mencionar a dos amigos en los comentarios y, opcionalmente, compartirla en Stories.

Dos sorteos

Habrá dos sorteos, el 28 de septiembre y el 19 de octubre, con 14 premios en cada uno. Entre ellos se incluyen un bono de 200 euros en Nattex Compostela, un filtro de agua KM 0, clases dirigidas en Gym Unit 365, sesiones de fisioterapia en la Clínica Laura Míguez y noches de hotel en Hotel Payro y Hotel B&B.

La campaña está subvencionada por la administración local y provincial, y cuenta con el apoyo de diversas empresas del parque empresarial. Los establecimientos interesados en adherirse pueden contactar con la asociación en info@aenovomilladoiro.com. Apoyan esta campaña las empresas Alimentaria Coruñesa, Auga Plus, Carpintería Márquez y Vilela, Clínica fisioterapia Laura Míguez, Gym Unit 365, Hotel B&B, Hotel Payro, La Central, Nattex Compostela, Pan de Leis, Pinturas Illfer, Rosalfrí, Segundo Rey, Técnicas constructivas de Ocio y Universo Milongas.