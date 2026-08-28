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Ames inaugura setembro coas Brincadeiras Miúdas do programa Apego

A xornada combinará música, baile, xogos tradicionais e obradoiros de creación de xoguetes na Carballeira dos Trasnos

Nenos e nenas na primeira edición de Gladiator Kids organizada polo Concello de Ames.

Nenos e nenas na primeira edición de Gladiator Kids organizada polo Concello de Ames. / Concello de Ames

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Iker Cotón

Ames celebrará o próximo mércores 2 de setembro as Brincadeiras Miúdas, cunha xornada de música, baile, xogos tradicionais e creación de xoguetes na Carballeira dos Trasnos dende as 18.00 horas. A iniciativa parte do programa Apego do Concello, que ofrece actividades de balde para o público familiar sen necesidade de inscrición previa.

O programa Apego presentará unha variada programación durante os próximos meses, incluíndo actividades como xogos, contos, obradoiros, música, cinema, teatro e maxia; todo isto co obxectivo de favorecer a transmisión da lingua e, ao mesmo tempo, fomentar unha educación en galego positiva e creativa.

As Brincadeiras Miúdas inaugurarán un programa pensado para todos os públicos, cunha tarde de actividades a cargo de Cé Orquestra Pantasma, un músico e mestre xogueteiro especializado en animación infantil, que achega á cativada á natureza con diferentes propostas lúdicas e musicais.

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Cartel das Brincadeiras Miudas.

Cartel das Brincadeiras Miudas. / Cedida

O programa Apego é un proxecto de dinamización da lingua dirixido a nenos e nenas de entre 0 e 6 anos, que achega recursos e unha ampla proposta de actividades lúdicas e educativas. As persoas interesadas en sumarse a esta iniciativa poden facelo poñéndose en contacto co Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Ames.

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