Ames inaugura setembro coas Brincadeiras Miúdas do programa Apego
A xornada combinará música, baile, xogos tradicionais e obradoiros de creación de xoguetes na Carballeira dos Trasnos
Iker Cotón
Ames celebrará o próximo mércores 2 de setembro as Brincadeiras Miúdas, cunha xornada de música, baile, xogos tradicionais e creación de xoguetes na Carballeira dos Trasnos dende as 18.00 horas. A iniciativa parte do programa Apego do Concello, que ofrece actividades de balde para o público familiar sen necesidade de inscrición previa.
O programa Apego presentará unha variada programación durante os próximos meses, incluíndo actividades como xogos, contos, obradoiros, música, cinema, teatro e maxia; todo isto co obxectivo de favorecer a transmisión da lingua e, ao mesmo tempo, fomentar unha educación en galego positiva e creativa.
As Brincadeiras Miúdas inaugurarán un programa pensado para todos os públicos, cunha tarde de actividades a cargo de Cé Orquestra Pantasma, un músico e mestre xogueteiro especializado en animación infantil, que achega á cativada á natureza con diferentes propostas lúdicas e musicais.
O programa Apego é un proxecto de dinamización da lingua dirixido a nenos e nenas de entre 0 e 6 anos, que achega recursos e unha ampla proposta de actividades lúdicas e educativas. As persoas interesadas en sumarse a esta iniciativa poden facelo poñéndose en contacto co Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Ames.
- Hallan muerto en las dependencias de la Policía Local a un agente de Cee
- El sacrificio de dos compostelanas para conseguir la plaza de maestra tras años de preparación: «É pechar unha etapa que ten detrás moitísimo esforzo»
- La opacidad vuelve al Pazo de Meirás: denuncian falta de transparencia e 'incumplimientos legales' por parte de la Xunta y del Estado
- Tres voces del monte gallego alertan sobre el futuro de un sector millonario: «No habrá suficiente relevo generacional»
- Dos plagas de gusanos dejan a Casa Grande de Xanceda sin su tradicional ecolaberinto de maíz
- El rincón medieval cerca de Santiago elegido por ‘Viajar’ entre los más bonitos del norte de España: monumentos, cuevas naturales y una tarta única
- El consumo de agua dibuja otro mapa en verano: Carnota y Muros como paradigma de la sequía en Galicia
- Los chubascos remiten este viernes en Santiago con el regreso del anticiclón: así evolucionará el tiempo este fin de semana