A Baña recupera o Servizo de Normalización Lingüística
O servizo comarcal impulsará o uso do galego no concello e recuperará programas como Apego, Maimiños e Furabolos e o Club de Debate Alingua
Iker Cotón
O Concello de A Baña recupera o Servizo de Normalización Lingüística, que comeza unha nova etapa como servizo comarcal compartido co Concello de Negreira. Esta iniciativa ten como principal obxectivo impulsar a lingua galega nos diferentes ámbitos da vida municipal, coa intención de contribuír ao aumento do prestixio social do galego como lingua.
Este servizo tamén pretende retomar o programa Apego, orientado á promoción do uso do galego desde a infancia, xunto co proxecto Maimiños e Furabolos. A programación incluirá, ademais, o Club de Debate Alingua, unha iniciativa que ten como obxectivo fomentar o uso oral do galego entre a mocidade, mellorando á vez a capacidade argumentativa e o pensamento crítico.
Outro dos obxectivos da iniciativa centrarase no acollemento lingüístico, mediante a organización de cursos e grupos de conversa en lingua galega destinados a facilitar a aprendizaxe, a práctica e o uso cotián do idioma.
Dende o Concello consideran que este servizo é unha ferramenta importante para desenvolver novas accións de dinamización da lingua galega, especialmente durante as primeiras etapas da vida. O Goberno municipal dará a coñecer durante as vindeiras semanas os detalles dos diferentes programas e actividades do Servizo de Normalización Lingüística.
- Hallan muerto en las dependencias de la Policía Local a un agente de Cee
- El sacrificio de dos compostelanas para conseguir la plaza de maestra tras años de preparación: «É pechar unha etapa que ten detrás moitísimo esforzo»
- La opacidad vuelve al Pazo de Meirás: denuncian falta de transparencia e 'incumplimientos legales' por parte de la Xunta y del Estado
- Tres voces del monte gallego alertan sobre el futuro de un sector millonario: «No habrá suficiente relevo generacional»
- Dos plagas de gusanos dejan a Casa Grande de Xanceda sin su tradicional ecolaberinto de maíz
- El rincón medieval cerca de Santiago elegido por ‘Viajar’ entre los más bonitos del norte de España: monumentos, cuevas naturales y una tarta única
- Los chubascos remiten este viernes en Santiago con el regreso del anticiclón: así evolucionará el tiempo este fin de semana
- El consumo de agua dibuja otro mapa en verano: Carnota y Muros como paradigma de la sequía en Galicia