Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ViviendaMina de cuarzoManuel Antonio VillarViolencia en CeutaCompos
instagram

A Baña recupera o Servizo de Normalización Lingüística

O servizo comarcal impulsará o uso do galego no concello e recuperará programas como Apego, Maimiños e Furabolos e o Club de Debate Alingua

Casa da Cultura en A Baña.

Casa da Cultura en A Baña. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Iker Cotón

O Concello de A Baña recupera o Servizo de Normalización Lingüística, que comeza unha nova etapa como servizo comarcal compartido co Concello de Negreira. Esta iniciativa ten como principal obxectivo impulsar a lingua galega nos diferentes ámbitos da vida municipal, coa intención de contribuír ao aumento do prestixio social do galego como lingua.

Este servizo tamén pretende retomar o programa Apego, orientado á promoción do uso do galego desde a infancia, xunto co proxecto Maimiños e Furabolos. A programación incluirá, ademais, o Club de Debate Alingua, unha iniciativa que ten como obxectivo fomentar o uso oral do galego entre a mocidade, mellorando á vez a capacidade argumentativa e o pensamento crítico.

Outro dos obxectivos da iniciativa centrarase no acollemento lingüístico, mediante a organización de cursos e grupos de conversa en lingua galega destinados a facilitar a aprendizaxe, a práctica e o uso cotián do idioma.

Noticias relacionadas y más

Dende o Concello consideran que este servizo é unha ferramenta importante para desenvolver novas accións de dinamización da lingua galega, especialmente durante as primeiras etapas da vida. O Goberno municipal dará a coñecer durante as vindeiras semanas os detalles dos diferentes programas e actividades do Servizo de Normalización Lingüística.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Hallan muerto en las dependencias de la Policía Local a un agente de Cee
  2. El sacrificio de dos compostelanas para conseguir la plaza de maestra tras años de preparación: «É pechar unha etapa que ten detrás moitísimo esforzo»
  3. La opacidad vuelve al Pazo de Meirás: denuncian falta de transparencia e 'incumplimientos legales' por parte de la Xunta y del Estado
  4. Tres voces del monte gallego alertan sobre el futuro de un sector millonario: «No habrá suficiente relevo generacional»
  5. Dos plagas de gusanos dejan a Casa Grande de Xanceda sin su tradicional ecolaberinto de maíz
  6. El rincón medieval cerca de Santiago elegido por ‘Viajar’ entre los más bonitos del norte de España: monumentos, cuevas naturales y una tarta única
  7. Los chubascos remiten este viernes en Santiago con el regreso del anticiclón: así evolucionará el tiempo este fin de semana
  8. El consumo de agua dibuja otro mapa en verano: Carnota y Muros como paradigma de la sequía en Galicia

Un estudio sobre el manejo de la vía aérea liderado desde Santiago y realizado en ocho hospitales gallegos, premiado como el mejor trabajo del año

Un estudio sobre el manejo de la vía aérea liderado desde Santiago y realizado en ocho hospitales gallegos, premiado como el mejor trabajo del año

El Leganés confirma el fichaje de Álvaro Morata

El Leganés confirma el fichaje de Álvaro Morata

La villa medieval a 30 minutos de Santiago que Javier Rey elige como refugio: casas marineras, los mejores berberechos de Galicia y un puente colgante

La villa medieval a 30 minutos de Santiago que Javier Rey elige como refugio: casas marineras, los mejores berberechos de Galicia y un puente colgante

Hallan restos óseos del antiguo cementerio durante las obras de un parque infantil en Silleda

Hallan restos óseos del antiguo cementerio durante las obras de un parque infantil en Silleda

A Baña recupera o Servizo de Normalización Lingüística

A Baña recupera o Servizo de Normalización Lingüística

Ribeira prepara a volta ás aulas das persoas maiores con oito obradoiros

Ribeira prepara a volta ás aulas das persoas maiores con oito obradoiros

Trasladado en helicóptero el conductor de un vehículo accidentado en Padrón

Trasladado en helicóptero el conductor de un vehículo accidentado en Padrón

La histórica librería de Santiago que afronta un futuro incierto tras casi medio siglo en San Pedro: “No sé qué pasará en cinco años"

La histórica librería de Santiago que afronta un futuro incierto tras casi medio siglo en San Pedro: “No sé qué pasará en cinco años"
Tracking Pixel Contents