O BNG de Ames recupera a memoria dos Homiños de Boimorto, inmortais 90 anos despois do seu asasinato
Representantes do Bloque e familiares dos represaliados reclaman que ningún crime quede sen castigo
Tamén avogan porque a sociedade democrática censure aos verdugos, e piden a implicación do PSOE
O BNG de Ames rendeu homenaxe ao Homiños de Boimorto, asasinados polo franquismo. E tivo lugar na carballeira de Ortoño, intervindo Xosé Luís Rivas Cruz Mini, concelleiro do BNG de Boimorto, Alejandra Barco Tojo, bisneta do represaliado José Tojo e Escarlata Pampín López, voceira do BNG de Ames. Os numerosos asistentes puxeron de manifesto o interese da veciñanza en denunciar os feitos e evitar que vítimas da represión fascista queden no esquecemento.
Suposto auxe
O acto, segundo o Bloque, serviu tamén para evidenciar o auxe dun neofascismo que quere volvernos para atrás, que está promovendo guerras, discursos de odio e o branqueamento da ditadura franquista. “Ese branqueamento non é pasado: é un aviso. Quen banaliza o franquismo está abrindo a porta á intolerancia, á violencia, á xenofobia e en definitiva, está ameazando á democracia e ós dereitos humanos” subliñou Escarlata Pampín.
“Agora, noventa anos despois, séntense incómodos coa lei de Memoria Democrática, con isto das exhumacións e con que queiramos recuperar e render memoria e recoñecemento a quen foron asasinados vil e covardemente”, afirmou Xosé Luis Rivas “Mini”. “Cumprimos e cumpriremos coa nosa obriga para coa verdade. Ningún crime debe quedar sen castigo, que alomenos teña a carga de censura que unha sociedade democrática debe exercer sobre os verdugos”, recalcou.
Sen mollarse
Neste sentido, a voceira do BNG de Ames sinalou que “sorpréndenos e dóenos a falta de implicación do goberno do PSOE amesán que semella non entender a importancia de dignificar esta memoria colectiva” e engadiu “porque nós non imos aceptar o silencio que outros permiten. Mentres teñamos voz, non haberá esquecemento nin impunidade.”
“Din que, mentres un non esqueza a alguén, seguirá vivo dalgún xeito. A mediados de agosto do 36 asasinaron a meu bisavó. Asasinaron aos Homiños de Boimorto. Noventa anos despois son inmortais” aseverou Alejandra Tojo.
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