Boqueixón alerta do uso inadecuado do Punto Limpo Móbil
O Concello denuncia o abandono de pinturas, mobles, fiestras e mesmo un futbolín fóra dos colectores habilitados
Iker Cotón
O Concello de Boqueixón emite un comunicado lamentando o uso inadecuado do Punto Limpo Móbil. O executivo municipal adxunta unha imaxe na que se poden observar refugallos de pintura, cadeiras, restos de mobles, fiestras e ata un vello futbolín.
O Goberno municipal lembra que ningún destes elementos pode tirarse no Punto Limpo Móbil, un servizo que se puxo en marcha en 2022 para facilitar a reciclaxe entre a veciñanza. Neste espazo só se debe depositar papel e cartón, pequenos electrodomésticos, aceites usados, envases de plástico-latas e briks, lámpadas fluorescentes, envases de vidro, pilas e baterías e roupa e calzado.
O Concello lembra tamén o deber dos usuarios de depositar correctamente o lixo en cadanseu contedor, lamentando que algunhas persoas deixen os residuos tirados no chan. Esta acción pode ocasionar graves problemas tanto ao medio ambiente como á saúde dos veciños da zona: "Basta pensar nos restos de pintura que as choivas desta noite puideron arrastrar", din no comunicado.
O Goberno municipal lembra que existe un servizo de recollida porta a porta todos os mércores para calquera usuario que precise trasladar residuos de tamaño superior ao que entra nun coche. O Punto Limpo Móbil de Boqueixón atópase operativo os mércores de 16.00 a 20.00 horas e os sábados de 10.00 a 14.00 e de 16.00 a 20.00 horas.
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