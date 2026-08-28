Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ViviendaMina de cuarzoManuel Antonio VillarViolencia en CeutaCompos
instagram

Boqueixón alerta do uso inadecuado do Punto Limpo Móbil

O Concello denuncia o abandono de pinturas, mobles, fiestras e mesmo un futbolín fóra dos colectores habilitados

Estado do punto limpo de Boqueixón.

Estado do punto limpo de Boqueixón. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Iker Cotón

O Concello de Boqueixón emite un comunicado lamentando o uso inadecuado do Punto Limpo Móbil. O executivo municipal adxunta unha imaxe na que se poden observar refugallos de pintura, cadeiras, restos de mobles, fiestras e ata un vello futbolín.

O Goberno municipal lembra que ningún destes elementos pode tirarse no Punto Limpo Móbil, un servizo que se puxo en marcha en 2022 para facilitar a reciclaxe entre a veciñanza. Neste espazo só se debe depositar papel e cartón, pequenos electrodomésticos, aceites usados, envases de plástico-latas e briks, lámpadas fluorescentes, envases de vidro, pilas e baterías e roupa e calzado.

Estado do punto limpo de Boqueixón.

Estado do punto limpo de Boqueixón. / Cedida

O Concello lembra tamén o deber dos usuarios de depositar correctamente o lixo en cadanseu contedor, lamentando que algunhas persoas deixen os residuos tirados no chan. Esta acción pode ocasionar graves problemas tanto ao medio ambiente como á saúde dos veciños da zona: "Basta pensar nos restos de pintura que as choivas desta noite puideron arrastrar", din no comunicado.

Noticias relacionadas y más

O Goberno municipal lembra que existe un servizo de recollida porta a porta todos os mércores para calquera usuario que precise trasladar residuos de tamaño superior ao que entra nun coche. O Punto Limpo Móbil de Boqueixón atópase operativo os mércores de 16.00 a 20.00 horas e os sábados de 10.00 a 14.00 e de 16.00 a 20.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan muerto en las dependencias de la Policía Local a un agente de Cee
  2. El sacrificio de dos compostelanas para conseguir la plaza de maestra tras años de preparación: «É pechar unha etapa que ten detrás moitísimo esforzo»
  3. La opacidad vuelve al Pazo de Meirás: denuncian falta de transparencia e 'incumplimientos legales' por parte de la Xunta y del Estado
  4. Tres voces del monte gallego alertan sobre el futuro de un sector millonario: «No habrá suficiente relevo generacional»
  5. Dos plagas de gusanos dejan a Casa Grande de Xanceda sin su tradicional ecolaberinto de maíz
  6. El rincón medieval cerca de Santiago elegido por ‘Viajar’ entre los más bonitos del norte de España: monumentos, cuevas naturales y una tarta única
  7. El consumo de agua dibuja otro mapa en verano: Carnota y Muros como paradigma de la sequía en Galicia
  8. La casa en venta más cara de Galicia está en la Costa da Morte y cuesta 5 millones: un castillo frente al mar que lleva años buscando dueño

Boqueixón alerta do uso inadecuado do Punto Limpo Móbil

Boqueixón alerta do uso inadecuado do Punto Limpo Móbil

La Xunta impulsa la formación de artesanos con ayudas para contratar a aprendices de joyería desde A Estrada

La Xunta impulsa la formación de artesanos con ayudas para contratar a aprendices de joyería desde A Estrada

Faure confiesa que jugar en la ACB es "un sueño hecho realidad" y destaca la rápida adaptación a Santiago

Faure confiesa que jugar en la ACB es "un sueño hecho realidad" y destaca la rápida adaptación a Santiago

Protestas en Argentina por los planes de Peter Thiel, dueño de Palantir, de construir un laboratorio de Silicon Valley en el país

Protestas en Argentina por los planes de Peter Thiel, dueño de Palantir, de construir un laboratorio de Silicon Valley en el país

Máis de 260 escolares aprenden a coidar o planeta con Amicos

Máis de 260 escolares aprenden a coidar o planeta con Amicos

O profesor e historiador da arte Antón Castro será o pregoeiro da Romaría da Barca

O profesor e historiador da arte Antón Castro será o pregoeiro da Romaría da Barca

O BNG de Ames recupera a memoria dos Homiños de Boimorto, inmortais 90 anos despois do seu asasinato

O BNG de Ames recupera a memoria dos Homiños de Boimorto, inmortais 90 anos despois do seu asasinato

Espectáculo de circo contemporáneo con música en directo na Casa das Máquinas

Espectáculo de circo contemporáneo con música en directo na Casa das Máquinas
Tracking Pixel Contents