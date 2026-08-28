La Xunta impulsa la formación de artesanos con ayudas para contratar a aprendices de joyería desde A Estrada

Susana Pérez Iglesias, secretaria xeral de Emprego e Relacións Laborais y el director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, visitaron en A Estrada el taller artesanal de joyería Druída, beneficiario de la nueva línea de apoyos destinada a formar aprendices en oficios tradicionalesque se estrena este año con un presupuesto de un millón y con la previsión de beneficiar a medio centenar de personas.

Convocatoria abierta

Allí, y acompañados por el concejal estradense de Promoción Económica, Óscar Durán, los representantes autonómicos destacaron que la Xunta mantiene abierta la convocatoria del programa de Primeira experiencia profesional en la que se enmarcan estas ayudas, dotada con un importe global de más de 8,7 millones para beneficiar en total a más de 520 personas desempleadas. Poniendo el foco en la retención del talento joven y en la cobertura de vacantes en sectores estratégicos, el programa impulsa preferentemente la empleabilidad de las personas menores de 30 años, pudiendo beneficiarse también las mayores de esa edad en el caso de los apoyos destinados al sector artesanal, que se dirigen a los talleres inscritos en el Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia. Es este el caso de Druída, que acumula dos décadas trabajando bajo la marca y que —gracias a las nuevas ayudas— podrá contar con una persona aprendiz en su taller.

Tipos de contrato

En concreto, las ayudas están destinadas a incentivar contratos de prácticas o de formación en alternancia —a tiempo completo y durante 12 meses— en las empresas, centros especiales de empleo, firmas de inserción laboral y, por primera vez, también en los talleres artesanales. El objetivo es dotar a las personas inscritas como demandantes en el Servizo Público de Emprego de Galicia de competencias que les permitan acceder al mercado laboral. Las ayudas dan cobertura a los costes salariales de los puestos de trabajo, con cuantías que van desde cerca de 10.000 a más de 16.600 euros.

La iniciativa facilita así un período de práctica profesional acompañado de un proceso de formación para el empleo, favoreciendo la inserción laboral de las personas participantes que, una vez terminado el proceso, contarán con nuevas competencias para acceder a un empleo estable. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre o hasta que se agote el crédito disponible.