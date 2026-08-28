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Hallan restos óseos del antiguo cementerio durante las obras de un parque infantil en Silleda

Patrimonio inspecciona la zona y exige una intervención arqueolóxica de urxencia antes de retomar os traballos de reforma

Obras en el parque infantil de la plaza de la Iglesia de Silleda.

Obras en el parque infantil de la plaza de la Iglesia de Silleda. / Cedida

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Iker Cotón

Las obras de la renovación del parque infantil en la plaza de la Iglesia de Silleda fueron paralizadas el pasado lunes tras detectarse restos óseos del antiguo cementerio en la zona. El hecho fue inmediatamente comunicado a la Dirección General de Patrimonio, que ya han realizado una primera inspección en el lugar confirmando la existencia de restos óseos.

La zona donde se estaban ejecutando las obras formó parte del antiguo cementerio parroquial hasta comienzos del siglo XX, antes de ser objeto de distintas transformaciones y actuaciones urbanas. Entre estas intervenciones se encuentra la creación de dicho parque infantil en la década de los años 80. La reforma de este parque contaba con la correspondiente autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural, emitida el 11 de noviembre de 2025, donde se señalaba que las obras (en un principio) no afectarían a ningún yacimiento arqueológico conocido.

Intervención arqueológica urgente

Tras la aparición de estos restos, Patrimonio considera una intervención arqueológica de urgencia antes de continuar con los trabajo de reforma. Esta actuación comprenderá una excavación manual de 20 centímetros de profundidad en una superficie aproximada de 145 metros cuadrados.

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Desde el Concello ya trabajan para llevar a cabo los trámites necesarios de dicha intervención arqueológica siguiendo las instrucciones de Patrimonio. Desde el ejecutivo local remarcan que la aprición de estos restos ayudará a documentar la historia de este espacio.

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