INCLUSIÓN
Limpeza de praias e portas abertas en Diversiplás: a aposta ambiental de Íntegro
A iniciativa busca implicar a cidadanía no coidado do litoral con actividades gratuítas de limpeza e obradoiros de reciclaxe
A asociación Íntegro, a través do proxecto Diversiplás, desenvolverá en setembro unha nova campaña de sensibilización ambiental na Costa da Morte, incluída entre as accións previstas para a anualidade 2026.
A iniciativa combinará tres accións de limpeza de praias cunha xornada de portas abertas no obradoiro Diversiplás, co obxectivo de achegar á cidadanía o problema dos residuos plásticos e mostrar as posibilidades que ofrece a súa recuperación e transformación. Todas as accións son de balde e para inscribirse abonda con chamar aos teléfonos 981 734 985 ou 650 961 649.
As actuacións de limpeza comezarán o 2 de setembro na praia de Traba, en Laxe; continuarán o día 9 na praia do Ariño, en Camariñas; e rematarán o día 14 na praia de Balarés, en Ponteceso.
As persoas participantes colaborarán na retirada de residuos dos areais, nunha acción que pretende ir máis alá da propia limpeza. O obxectivo é sensibilizar sobre o impacto que os residuos, especialmente os plásticos, teñen nos ecosistemas mariños e lembrar que aquilo que hoxe queda abandonado na contorna pode acabar mañá no mar.
Do residuo ao recurso
A campaña terá continuidade o 4 de setembro, coa celebración dunha xornada de portas abertas no obradoiro Diversiplás. A iniciativa permitirá coñecer o traballo que se desenvolve neste espazo e descubrir que acontece cos residuos plásticos unha vez recuperados.
Ademais, as persoas que se acheguen poderán coñecer de primeira man as renovadas instalacións que a entidade ten en Nantón e iniciarse na reciclaxe coas novas adquisicións de moldes, cos que poderán elaborar xaboeiras, “bolillos”, peites para táboas de surf e moito máis.
A través deste proceso, Diversiplás traballa na transformación e valorización de residuos plásticos, promovendo a economía circular e demostrando que determinados materiais que xa non teñen uso poden converterse en novos recursos e produtos.
Con estas actuacións, Íntegro busca implicar á cidadanía no coidado da contorna e poñer en valor o compromiso colectivo coa protección do litoral. Unha chamada á acción que se resume nunha idea: para coidar o mar, tamén hai que poñerse mans á obra.
As actividades forman parte das accións da anualidade 2026 do proxecto Diversiplás, promovido pola asociación Íntegro e cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o GALP Costa da Morte.
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