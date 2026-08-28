Remates en la humanización de Milladoiro: los vecinos aplauden las amplitud de en aceras, pero dudan del carril bici

En septiembre de 2024 comenzaban las obras de humanización de la mayor urbe de Ames, con cambios en su proyecto para lograr más plazas de aparcamiento (a costa de una mediana que preveían más amplia) y la supresión de rotondas inicialmente previstas. Hoy, los trabajos se centran en ajardinar y eliminar árboles muertos en la franja que divide los carriles, que pasaron de 4 a 2. Y en cuanto a la opinión de los vecinos consultados, aplauden la estética y ampliación de aceras, pero no le ven demasiada utilidad al carril bici... y siguen reclamando espejos en incorporaciones.

Marcos Manteiga Outeiro

De tal forma, este viernes por la mañana los trabajadores esparcían tierra e incorporaban plantas a una mediana que, en principio, se concibió con 3,3 metros de ancho entre la rúa do Rego y la de As Cartas, y 2 metros en el resto de la travesía. Sin embargo, la debacle en los espacios de estacionamiento previstos (las actuales 130 plazas quedarían reducidas a 52), se consiguió paliar con este redimensionamiento y la creación de bolsas de aparcamiento.

Decisión municipal

Curiosamente, la decisión de ajardinar la mediana fue una decisión municipal, ya que en principio los técnicos del Ministerio de Transportes solo contemplaban la plantación de árboles, debido a las dificultades para mantener la zona verde todo el año. Además, también se prescindió de las glorietas (previstas a la altura de la rúa da Cruxa y otra en la de Madalena), y se dotó con carril bici en consonancia con la Estrategia Estatal por el uso de la Bicicleta que parece aún no tiene demasiados adeptos ante el desnivel.

La adecuación de las marquesinas, que se colocaron torcidas, y la corrección e inclusión de señalética y mobiliario urbano fueron otras de las correcciones que se aplicaron en los últimos meses, tras darse por recibida la obra a finales del pasado año. Y en cuanto a los augurios que señalaban la incidencia de atascos por la supresión de carriles, la humanización va aguantando el tipo, salvo casos o momentos puntuales.

Testimonios de vecinos y empresarios

Así, y con una sensación de satisfacción, sobre todo entre los miembros del Ejecutivo local socialista, llega la hora de que las fuerzas vivas, vecinos y empresarios, den su parecer sobre esta actuación. Y en primer lugar, se encuentra Cristina Arias, titular de Alimentación Titina en la arteria reformada, Rosalía de Castro. Opina que "la humanización tiene su parte buena y su parte mala. La buena, que se cambiaron y ensancharon las aceras cosas necesaria porque estaban muy deterioradas, y también la imagen visual de la mediana de la carretera es bonita" Pero también tiene algún pero, como "la reducción de un carril y la falta de aparcamiento es algo bastante negativo". En cuanto al polémico carril bici, subraya que "no es mala idea , pero si para O Milladoiro , puesto que es algo que no se le está dando el uso para el cual esta estipulado".

Tejido empresarial

Curiosamente, en este testimonio coincide Manuel Saavedra, responsabe de la inmobiliaria Arquisip, y muy favorable a la adecuación de una localidadque conoce "de toda a vida". Pero, igualmente, opina sobre la vía para bicis que "existe una pendiente importante, y circulan pocos ciclistas". Y sin embargo, califica de "maravillosa" la intervención en líneas generales, recordando que "llevo desde 1978 con negocio aquí, y vi toda la evolución de esta localidad desde que apenas había cuatro casas, y gente que criaba cerdos". Así, aplaude la amplitud de las aceras, "que no se ve en ninguna otra parte", y rechaza la incidencia de atascos o retenciones, que más bien achaca al acceso a Santiago desde la N-550. También apuesta por las bolsas de aparcamiento, "porque la verdad es que la gente parece que quiere meter el coche hasta la tienda", y la presencia de semáforos. "Antes pasaban muy rápido los coches", recuerda.

Demandas pendientes

María es una de las vecinas que denunció en su día la presencia de un gran terraplén en las aceras a la altura del número 36 (en el centro de la travesía). Pues bien, ahora destaca que han quedado a medias. "Han arreglado alguna rampa, pero el pavimento que está delante del Banco Santander estaba fatal, y acumulaba constantemente porquería; y aún sigue igual", aporta esta residente. Y sobre las salidas de garaje, alguna con zona de carga y descarga que reduce la visibilidad, la misma fuente apunta que "nos jugamos el tipo todos los días. Se ha generado un problema que no teníamos, y salimos a ciegas".

Falta de visibilidad por ausencia de espejos en un garaje de Milladoiro junto a un área de carga y descarga / Cedida

En estos casos, el Concello se comprometió a hablar con la comunidad de vecinos, ya que el desnivel corresponde al garaje subterráneo privado que existe en la zona. Y respecto a la solicitud de espejos para paliar la mencionada falta de visibilidad, el regidor confirmaba en su día que se habían pedido al Gobierno central, administración encargada de ejecutar y financiar el proyecto valorado en 4,4 millones de euros.