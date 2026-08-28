La mayor mina de cuarzo de España: Serrabal amplía la extracción en un área como 32 campos de fútbol bajo el Pico Sacro

El Departamento Territorial en A Coruña de la Consellería de Economía e Industria somete a información pública el proyecto de explotación, el estudio de impacto ambiental y el plan de restauración de la ampliación en 32 hectáreas -como otros tantos campos de fútbol, un 29,5 % de la actual extensión- de la superficie de la concesión minera Serrabal (en los ayuntamientos de Vedra y Boqueixón, bajo el Pico Sacro).

Está promovida por Ferroglobe Ramsa Mining, S.A, y su intención es seguir extrayendo cuarzo de alta calidad para su empleo como materia prima para la fabricación de silicio metal y ferrosilicio, y como subproductos áridos para la construcción y otros usos.

A evaluación

Según su estudio, el perímetro de ampliación de la declaración de impacto ambiental (DIA) se corresponde con el actual de la explotación, más el área de ampliación de la explotación, que incrementará su superficie en 32,58 ha, por lo tanto, es necesario someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental ordinaria por parte del órgano ambiental correspondiente, para disponer de una DIA sobre toda la superficie solicitada. Los núcleos de población del entorno se corresponden con las parroquias de A Granxa, Boqueixón, Codeso, A Ponte Ulla, Ribadulla y San Pedro de Vilanova, siendo los lugares más próximos los denominados Reboredo, Orto, A Raíña, Santardao, O Outeiro y A Eirexe.

Montaje de la actual explotación de cuarzo con la ampliación, delimitada por la línea rosada, solicitada / Ferroglobe

El aprovechamiento del yacimiento se realiza sobre un filón de cuarzo de dirección NO-SE, con un espesor de 60 a120 metros y una longitud total de 2,7 kilómetros. En la actualidad la explotación se realiza a cielo abierto por frentes que avanzan longitudinalmente y con disposición transversal a la dirección del filón, con unos bancales de entre 10 y 12 metros de altura con taludes con ángulos de inclinación. La técnica empleada para extraer la materia prima es el de la perforación y arranque con explosivo, para posteriormente, realizar la carga mediante métodos mecánicos convencionales, camiones y palas para finalmente transportarlo a la zona de la planta donde se encuentran los equipos de trituración y clasificación que permiten la producción y acopio del mineral.

Futura restauración

En cuanto a la futura restauración, se hará de manera progresiva: mediante minería de transferencia, ya que, con el material estéril extraído, se irán rellenando aquellas zonas ya explotadas, de manera que estas se vayan recuperando a medida que se avanza con los trabajos de extracción del mineral, mediante las labores de remodelado del terreno y los procesos de revegetación. Para Ferroglobe, la ampliación de la explotación concentra el impacto en un área ya alterada, reduciendo la fragmentación de nuevos hábitats y la pérdida de biodiversidad en nuevas zonas. El impacto visual que genera la ampliación es menor que el que se produce con otras alternativas.

Especies animales

Entre las especies animales de las que hay constancia en la zona, destacan el cuervo, corneja, cuco, escribano montesino y soteño, petirrojo, pinzón, arrendajo, carbonero, chochín, mirlo, gorrión y presencia ocasional de mamíferos como la nutria, gineta, jabalí o lirón careto. A juicio de la concesionaria, las reservas del yacimiento de cuarzo pueden incrementase, realizándose un mejor aprovechamiento racional del mismo.