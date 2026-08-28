Medio Rural impulsa la maquinaria agrícola en común desde Touro con seis millones en ayudas

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, puso en valor las ayudas de su departamento para fomentar la utilización de maquinaria agrícola en régimen asociativo y recordó que en las dos últimas convocatorias de estas aportaciones, realizadas en 2025, resultaron beneficiarias un total de 61 cooperativas y sociedades agrarias de transformación, con un importe conjunto de seis millones de euros.

Visita a Casal Vilar

La conselleira, acompañada por el director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, y por el alcalde de Touro, Jesús Reboredo, realizó una visita a la ganadería de leche Casal Vilar, situada en el citado municipio y que fue beneficiaria de estas aportaciones. Esta explotación es una de las de mayor tamaño de la Cooperativa de Utilización de Maquinaria Agricola (CUMA) Brandelos, que también recibió apoyo a través de la dicha línea de ayudas.

Así, esta CUMA se benefició de más de 790.000 euros en los últimos años al amparo de estas subvenciones que, tal y como explicó la conselleira, contribuyen de manera muy destacada a reducir los costes y la carga de trabajo en las explotaciones, incrementar la seguridad de los usuarios y favorecer el ahorro y la eficiencia energética. Además, Gómez destacó que estas ayudas pueden llegar a financiar hasta un 50% de los costes de la maquinaria, por lo que tienen una gran utilidad para los beneficiarios.

Nueve explotaciones

En particular, la citada cooperativa Brandelos está conformada por nueve explotaciones que manejan más de 730 hectáreas de superficie, cuentan con más de 2.500 cabezas de ganado y producen anualmente cerca de 18 millones de kilos de leche.

En este sentido, la conselleira valoró también la importancia que tienen para el tejido asociativo del rural las cooperativas y las sociedades agrarias de transformación, que inciden -remarcó- en la mejora de la competitividad del sector primario en general y más en concreto del lácteo. Por ello, señaló que en la Xunta "estamos comprometidos en apoyar estas entidades", algo que se hace de diversas formas y entre ellas una de las más destacables son estas ayudas.

Incorporación femenina

Por otra parte, Gómez señaló también en esta visita la relevancia que tiene la incorporación de las mujeres al liderazgo de proyectos en el campo gallego, toda vez que esta cooperativa "es un verdadero ejemplo" en este sentido, con un 60% de mujeres socias. Al mismo tiempo, reafirmó el compromiso de la Xunta para seguir impulsando políticas con esta perspectiva, "para que cada vez sean más las mujeres en los puestos de toma de decisiones de nuestro rural".