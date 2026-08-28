Trasladado en helicóptero el conductor de un vehículo accidentado en Padrón
Ocurrió al filo de las 13.00 horas de este viernes en la avenida Compostela
La Policía Local informó de una salida de vía, sin reportar más que un lesionado
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Padrón
Una persona tuvo que ser evacuada en helicóptero tras salirse de la vía en Padrón, tras un suceso del que el 112 Galicia tuvo conocimiento del suceso unos diez minutos después de las 13.00 horas, luego de que la Policía Local informase de una salida de vía en la avenida Compostela.
Esta avenida corresponde con la N-550 a su paso por la villa, y el suceso provocó la lógica expectación entre los vecinos del entorno.
Urxencias sanitarias
Tras recibir la alerta, los gestores del 112 Galicia compartieron la información con el Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó el helicóptero medicalizado con base en Santiago. El herido, conductor del vehículo accidentado, fue evacuado por medios aéreos l hasta el hospital de referencia.
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