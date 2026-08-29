A Estrada alquila la Carballeira de Melania para reconvertirla en pulmón verde de la villa

El Concello de A Estrada ha alcanzado un acuerdo de alquiler con los propietarios de los 14 solares que conforman la conocida como Carballeira de Melania, con el objetivo de convertir este espacio actualmente en desuso en un nuevo recinto público de esparcimiento en el centro de la localidad.

El proyecto, que se prevé presentar en septiembre, contempla una superficie de unos 6.000 metros cuadrados, delimitada por las calles San Antón y Gradín. Aunque son 14 solares, el terreno pertenece a alrededor de una treintena de propietarios, con los que el Ayuntamiento ha negociado un acuerdo para abonar un alquiler anual.

Partida resupuestaria

La iniciativa cuenta con una partida de 200.000 euros en los presupuestos municipales de 2026 y busca crear un nuevo pulmón verde aprovechando la vegetación y el arbolado existentes. El diseño contempla zonas verdes, paseos, mobiliario urbano y, posiblemente, un área de estacionamiento junto a la urbanización próxima a la iglesia de San Paio.

El Ayuntamiento también estudia retirar el muro que separa el recinto de la calle San Antón para integrarlo mejor en la trama urbana. El proyecto deberá resolver cuestiones como la pendiente del terreno y la seguridad, y está previsto que el futuro parque tenga accesos tanto desde Gradín como desde San Antón, conectando ambas calles.