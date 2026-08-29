La panadería de Negreira que aspira a revalidar su estrella y optar al podio en el certamen Top España
Andrés Romero, con tahonas Luna en Barcala y Ribeira, va a acudir el próximo 13 de septiembre a la final de Bilbao
Entre sus secretos, "usar masa nai e elaboración artesanal coas mellores fariñas", más 13 horas de fermentación
No hay que ir demasiado lejos para catar uno de los 50 mejores panes de España: la panadería Luna tiene sedes en Negreira y Ribeira. Y desde la capital barcalesa el responsable de la tahona, Andrés Romero, va a por todas: revalidar una de las estrellas que logro en 2024 al situarse entre el medio centenar de artesanos más destacados en el certamen Panaderos Top España. Y, por supuesto, optar a la de oro, plata o bronce, que lo situaría en el podio ibérico el próximo día 13 a celebrar en Bilbao.
Dedicación y secreto
¿Su secreto? Pues asegura que pasa por usar "masa nai e elaboración artesanal coas mellores fariñas". Y eso sí, también cuentan "as 18-20 horas que se deixa en fermentación" y, por supuesto, el horneado que ha hecho mítico a su producto desde la avenida das Braás negreiresa. El protagonista de estas líneas también aporta que la preselección "fíxose por fases, entre abril e xullo, en Bilbao, Barcelona, Málaga, Madrid, Valencia, Valladolid e Tenerife", además de la fase gallega, "que foi en Mos, Pontevedra, o paado 6 de xuño". De esta eliminatoria se designaron a una decena de finalistas, "que tivemos que presentar dous bolos e dúas barras", reseña Romero.
"Ahora, o día 13 no País Vasco, faremos o pan da Panadería Luna en directo, e o xurado valorará factores coma o olor e o sabor do produto, e ao día seguinte comunicaranse as posición en que quedamos, e daranse as estrelas de ouro, prata e bronce", además de las otras 47 ordinarias. Precisamente, Panadería Luna quedó en décima posición en 2024, "e no 2025 non se celebrou o certame", apostilla el panadero.
Oficio duro
Se trata de un oficio duro "Andrés arranca a las 22.00 horas y prepara el pan hasta las 02.00 de la mañana, "pero logo aínda queda máis traballo, e tamén abrir a tenda", relata este santiagués natural de Roxos (su familia ya tenía panadería) con la esperanza de demostrar que sigue estando en la élite del gremio.
- La mayor mina de cuarzo de España: Serrabal amplía la extracción en un área como 32 campos de fútbol bajo el Pico Sacro
- La vivienda alcanza precios de la burbuja inmobiliaria en Galicia con el metro cuadrado por encima ya de los 1.300 euros
- El letrado compostelano Manuel Cutrín regresa a Santiago tras casi año y medio como consejero delegado de Isdefe, empresa pública del Ministerio de Defensa
- Los chubascos remiten este viernes en Santiago con el regreso del anticiclón: así evolucionará el tiempo este fin de semana
- Trasladan a varias personas sin hogar para limpiar los soportales de Correos
- El restaurante del discípulo de Jordi Cruz a una hora de Santiago que recomienda la Guía Michelin: 'El mejor producto gallego
- La villa medieval a 30 minutos de Santiago que Javier Rey elige como refugio: casas marineras, los mejores berberechos de Galicia y un puente colgante
- La serie rodada muy cerca de Santiago que arrasó en Atresplayer y recrea la Galicia del siglo XX ya tiene fecha de estreno en TV