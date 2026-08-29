La panadería de Negreira que aspira a revalidar su estrella y optar al podio en el certamen Top España

No hay que ir demasiado lejos para catar uno de los 50 mejores panes de España: la panadería Luna tiene sedes en Negreira y Ribeira. Y desde la capital barcalesa el responsable de la tahona, Andrés Romero, va a por todas: revalidar una de las estrellas que logro en 2024 al situarse entre el medio centenar de artesanos más destacados en el certamen Panaderos Top España. Y, por supuesto, optar a la de oro, plata o bronce, que lo situaría en el podio ibérico el próximo día 13 a celebrar en Bilbao.

Dedicación y secreto

¿Su secreto? Pues asegura que pasa por usar "masa nai e elaboración artesanal coas mellores fariñas". Y eso sí, también cuentan "as 18-20 horas que se deixa en fermentación" y, por supuesto, el horneado que ha hecho mítico a su producto desde la avenida das Braás negreiresa. El protagonista de estas líneas también aporta que la preselección "fíxose por fases, entre abril e xullo, en Bilbao, Barcelona, Málaga, Madrid, Valencia, Valladolid e Tenerife", además de la fase gallega, "que foi en Mos, Pontevedra, o paado 6 de xuño". De esta eliminatoria se designaron a una decena de finalistas, "que tivemos que presentar dous bolos e dúas barras", reseña Romero.

"Ahora, o día 13 no País Vasco, faremos o pan da Panadería Luna en directo, e o xurado valorará factores coma o olor e o sabor do produto, e ao día seguinte comunicaranse as posición en que quedamos, e daranse as estrelas de ouro, prata e bronce", además de las otras 47 ordinarias. Precisamente, Panadería Luna quedó en décima posición en 2024, "e no 2025 non se celebrou o certame", apostilla el panadero.

Oficio duro

Se trata de un oficio duro "Andrés arranca a las 22.00 horas y prepara el pan hasta las 02.00 de la mañana, "pero logo aínda queda máis traballo, e tamén abrir a tenda", relata este santiagués natural de Roxos (su familia ya tenía panadería) con la esperanza de demostrar que sigue estando en la élite del gremio.