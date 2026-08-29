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La panadería de Negreira que aspira a revalidar su estrella y optar al podio en el certamen Top España

Andrés Romero, con tahonas Luna en Barcala y Ribeira, va a acudir el próximo 13 de septiembre a la final de Bilbao

Entre sus secretos, "usar masa nai e elaboración artesanal coas mellores fariñas", más 13 horas de fermentación

Andrés Romero, elegido como uno de los 50 mejores panaderos de España, con una rosca

Andrés Romero, elegido como uno de los 50 mejores panaderos de España, con una rosca / Cedida

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Marcos Manteiga Outeiro

Negreira

No hay que ir demasiado lejos para catar uno de los 50 mejores panes de España: la panadería Luna tiene sedes en Negreira y Ribeira. Y desde la capital barcalesa el responsable de la tahona, Andrés Romero, va a por todas: revalidar una de las estrellas que logro en 2024 al situarse entre el medio centenar de artesanos más destacados en el certamen Panaderos Top España. Y, por supuesto, optar a la de oro, plata o bronce, que lo situaría en el podio ibérico el próximo día 13 a celebrar en Bilbao.

Dedicación y secreto

¿Su secreto? Pues asegura que pasa por usar "masa nai e elaboración artesanal coas mellores fariñas". Y eso sí, también cuentan "as 18-20 horas que se deixa en fermentación" y, por supuesto, el horneado que ha hecho mítico a su producto desde la avenida das Braás negreiresa. El protagonista de estas líneas también aporta que la preselección "fíxose por fases, entre abril e xullo, en Bilbao, Barcelona, Málaga, Madrid, Valencia, Valladolid e Tenerife", además de la fase gallega, "que foi en Mos, Pontevedra, o paado 6 de xuño". De esta eliminatoria se designaron a una decena de finalistas, "que tivemos que presentar dous bolos e dúas barras", reseña Romero.

"Ahora, o día 13 no País Vasco, faremos o pan da Panadería Luna en directo, e o xurado valorará factores coma o olor e o sabor do produto, e ao día seguinte comunicaranse as posición en que quedamos, e daranse as estrelas de ouro, prata e bronce", además de las otras 47 ordinarias. Precisamente, Panadería Luna quedó en décima posición en 2024, "e no 2025 non se celebrou o certame", apostilla el panadero.

Oficio duro

Se trata de un oficio duro "Andrés arranca a las 22.00 horas y prepara el pan hasta las 02.00 de la mañana, "pero logo aínda queda máis traballo, e tamén abrir a tenda", relata este santiagués natural de Roxos (su familia ya tenía panadería) con la esperanza de demostrar que sigue estando en la élite del gremio.

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