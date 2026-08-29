Nuevo tejado en el IES Eduardo Pondal de Ponteceso para acabar con las filtraciones por más de 414.000 €
Las obras de sustitución de la cubierta avanzan a buen ritmo
Los daños se agravados por los sucesivos temporales
Avanzan a buen ritmo las obras de sustitución de la cubierta del IES Eduardo Pondal de Ponteceso, al igual que las actuaciones relacionadas con el lucernario y otras reparaciones de menor entidad. La Xunta destinó 414.137 euros a la renovación del tejado del citado instituto, una actuación muy demandada por la comunidad educativa debido al mal estado que presenta la instalación desde hace años y a los daños agravados por los temporales registrados durante este invierno.
Filtraciones y daños
El alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, recordó que la renovación de la cubierta permitirá solucionar los problemas que se vienen produciendo desde hace años y mejorar las condiciones de seguridad y conservación del edificio, evitando que las filtraciones y otros daños puedan provocar deterioros de mayor importancia. El mandatario local agradeció al conselleiro de Educación e Ciencia, Román Rodríguez, su implicación para mejorar las infraestructuras educativas del municipio y atender la voluntad del equipo de gobierno.
“É unha actuación moi importante para o noso Concelllo polo deterioro que presentaba o tellado que soportou moitos temporais durante os últimos anos e permitirá aumentar a seguridade do centro educativo”, apuntó Esta actuación forma parte del paquete de medidas puesto en marcha por la Xunta para reparar los daños ocasionados por los temporales en los centros educativos gallegos. En total, la Consellería de Educación destinó inicialmente 5,2 millones de euros para atender 119 incidencias registradas en colegios e institutos de Galicia.
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