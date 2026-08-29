Pablo Quintáns triunfa en el Concurso da Caña do País de la Festa da Anguía de Valga

La edición número 36 de la Festa da Anguía e Mostra da Caña do País de Valga ya tiene sus ganadores. La celebración ha dado a conocer los premios de los diferentes concursos y actividades vinculados a una de las citas gastronómicas más destacadas del municipio, con reconocimientos para los mejores productores de caña (con Pablo Quintáns a la cabeza), las parroquias participantes en el programa Embelecer Valga, los establecimientos de la Ruta-Concurso Tapa a Anguía y el concurso artístico para elegir el cartel anunciador, además del apartado Anguía Chef.

Mejores aguardientes

Así, en el Concurso da Caña do País, Pablo Quintáns Buceta, de Baño, fue el gran protagonista al conseguir el primer premio en la categoría de caña branca, dotado con 500 euros. El segundo premio, de 150 euros, correspondió a María Dolores Quintáns Buceta, de la avenida da Coruña. En caña de herbas, Pablo Quintáns Buceta volvió a hacerse con el primer puesto, en este caso con un premio de 300 euros, mientras que Josefina Santiago Figueira, de Senín, obtuvo el segundo, dotado con 100 euros. En caña tostada, el primer premio, de 300 euros, fue para Jorge Rodríguez Blanco, de Coto, y el segundo, de 100 euros, volvió a recaer en Pablo Quintáns Buceta, de Baño.

Puesta en valor del rural

El programa Embelecer Valga también repartió sus reconocimientos en las categorías de obra nueva y mantenimiento. En la primera categoría, Os Martores obtuvo el primer premio, dotado con 300 euros, por la recuperación de un parque infantil mediante la restauración de algunos de los juegos existentes, la colocación de otros nuevos y la incorporación de una mesa de piedra con bancos y elementos de jardinería. El segundo premio, de 200 euros, fue para Campaña, por la creación de un almacén en el campo da festa, mientras que Carballiño recibió el tercer premio, dotado con 100 euros, por el acondicionamiento de un terreno en O Quinteiro y la creación de un área de fútbol.

Ya en la categoría de mantenimiento, Vilarello consiguió el primer galardón, de 500 euros, por la conservación del parque y sus alrededores, el local social y dos lavaderos. El segundo premio, de 300 euros, fue para Beiro, por las actuaciones realizadas en el parque, en O Agro de Arriba y en el lavadoiro. Laxes logró el tercer premio, dotado con 200 euros, por el acondicionamiento do Pozo da Lameira, con trabajos de mantenimiento del lavadero y del parque infantil, además de la incorporación de especies vegetales y otros elementos decorativos.

Ruta de tapas

La Ruta-Concurso Tapa a Anguía volvió a poner el foco en la creatividad gastronómica de los establecimientos participantes. La votación popular otorgó el Mandil de Ouro a Café Bar O Pontellón por su Pierogi Bomba, una empanadilla polaca con relleno de anguila y un toque cajún explosivo. El Mandil de Prata fue para Restaurante-Parrillada A Charca por su Anguía na Charca, una cazuelada de anguilaa con patatas panaderas, tomate, pimiento, guisantes, seta y cola de langostino. El Mandil de Bronce correspondió a Bar Pardal por A fumareda do Ulla, una propuesta de anguila ahumada sobre tosta crujiente, acompañada de un cremoso de aguacate y brotes verdes.

El jurado profesional coincidió además en conceder el Mandil de Ouro a Café Bar O Pontellón por la tapa Pierogi Bomba. Como reconocimiento añadido, esta elaboración podrá degustarse en la XXXVII Festa da Anguía e Mostra da Caña do País, que se celebrará en 2027. También se han sorteado los vales de compra de la Ruta-Concurso Tapia a Anguía entre las personas que participaron en la votación de las mejores tapas. Las personas agraciadas son Lourdes Eiras Rodríguez, Juana García Roura, José Luis Gómez Hervés, Francisco Miguéns Soneira, Mari Castiñeiras, Begoña Velay Rey, Candela Rodríguez Devesa, María Jesús Ferreirós Rey, Juan Bautista Otero y María José Calvo Duro.

Mejor cartel

Por otra parte, el concurso artístico para elegir el cartel anunciador de la fiesta designó con el primer premio, dotado con 150 euros, a Alejandro Vidal Bralo, de Cimadevila. El segundo premio, de 100 euros, fue para Xiana Fabeiro Bermúdez, da Devesa, mientras que Cristina Martínez Ríos, de Cerneira, obtuvo el tercer premio, dotado con 75 euros. Finalmente, el apartado Anguía Chef reconoció la propuesta de Sonia Carbia Torres, autora de una Croqueta desestruturada de anguía, una creación que vuelve a demostrar el protagonismo de este producto en las propuestas gastronómicas vinculadas a la fiesta. Con estos galardones, la XXXVI Festa da Anguía e Mostra da Caña do País pone en valor tanto la tradición de la elaboración de caña como la gastronomía ligada a la anguila y el trabajo realizado por las parroquias y los vecinos de Valga para mejorar y embellecer sus espacios.