Inteligencia artificial y ciberseguridad en el Día da Tecnoloxía para cualquier edad en Ames

El Concello de Ames y el aula AMTIC celebran el próximo 7 de septiembre el Día da Tecnoloxía en la Casa da Cultura do Milladoiro, una jornada gratuita y abierta a todos los públicos que incluirá talleres, charlas y un espacio abierto con juegos, retos y demostraciones (anotaciones en informatica.milladoiro@gmail.com, indicando datos personas y teléfono).

Las actividades comenzarán a las 9.00 horas con Programación con Scratch, para chavales de 7 a 11 años, seguida a las 10.45 del Taller con micro: bits, para edades de 9 a 13 años, y a las 12.00 por Creación de videoxogos, para participantes de 10 a 14 años. Por la tarde se celebrarán Crea a túa web con WordPress, a las 16.00 horas, para mayores de 14 años; Deseño con Canva, dirigido a niños de 5 a 10 años; y IA práctica para xente normal, a las 18.00 horas, para mayores de 14 años y centrado en aplicaciones de la inteligencia artificial para crear textos, generar ideas, organizarse y aprender.

Conferencias

La jornada incluirá también las conferencias O panorama actual da ciberseguridade, a las 11.00 horas para público infantil y adolescente y a las 17.15 horas para adultos, abordando en ambos casos los principales riesgos y amenazas digitales; y Benestar diante da pantalla, a las 12.15 horas para niños y adolescentes y a las 16.00 horas para adultos, centrada en cuestiones como el tiempo de uso, la hiperconectividad, las notificaciones, el descanso, las redes sociales y la dificultad para desconectar. Finalmente, el espacio abierto ofrecerá actividades breves, juegos, retos y demostraciones de participación libre mediante ordenadores, proyectores y teléfonos móviles.