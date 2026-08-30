Malpica lleva a la meca del surf su iniciativa para recoger y aprovechar residuos marinos

El Concello de Malpica de Bergantiños estuvo presente en el Pantín Classic Galicia Pro a través de los Faladoiros do Pantín, un espacio dedicado a compartir iniciativas relacionadas con el surf, el mar y la protección del medio ambiente. En este marco, el concejal Rodrigo Mato, acompañado por la concejala Noelia Freijeiro, presentó el Proxecto Praia Pallet, una iniciativa impulsada por la Administración local y ya implantada en seis playas del municipio.

Arenales impolutos

Durante su intervención, Rodrigo Mato explicó que el principal objetivo del proyecto es contribuir a mantener limpias las playas mediante la recuperación de determinados elementos que el mar arrastra hasta la costa y que pueden adquirir una nueva utilidad dentro del propio espacio litoral. Praia Pallet busca así evitar que estos materiales queden abandonados, favorecer la limpieza y fomentar una mayor concienciación sobre el cuidado de las playas, implicando tanto a la administración como a la ciudadanía.

Malpica fue pionera en la implantación de este proyecto en la península ibérica, convirtiéndose en un referente por su apuesta por la limpieza, el cuidado del entorno y la responsabilidad compartida. La jornada del Pantín Classiccontó también con la participación de Víctor, de Maldita Surfboards, empresa de Malpica dedicada a la fabricación y reparación de tablas de surf, que ofreció varios talleres relacionados con este ámbito y compartió sus conocimientos y experiencia profesional.

Compartir experiencias

La presencia de Malpica en esta auténtica meca del surf permitió dar visibilidad a esta iniciativa municipal y, al mismo tiempo, poner en valor el trabajo de profesionales y empresas locales vinculadas al surf. Desde el Concello destacan la importancia de participar en un evento de referencia para compartir experiencias, mostrar el compromiso del municipio con la conservación de su litoral y dar a conocer proyectos que pueden servir de ejemplo en otros territorios. Con Praia Pallet, Malpica reafirma su apuesta por unas playas más limpias y cuidadas y por la implicación de toda la sociedad en la protección del medio ambiente.