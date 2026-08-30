Melide toma la calle para salvar su presa: "É un dos monumentos na vida de todos"

Los vecinos de Melide se movilizan para evitar la desaparición de parte de la presa centenaria de Don Antonio, situada en la playa fluvial de Furelos. Han convocado una concentración en defensa del patrimonio para el lunes 31 de agosto, a las 20.30 horas, delante de la casa do concello de Melide.

La indignación vecinal llega tras el reciente anuncio de la Consellería de Medio Ambiente, que rescata un proyecto de Augas de Galicia datado de 2022 que pretende solucionar el problema de acumulación de lodos en la playa fluvial de Furelos, en Melide. La Consellería de Medio Ambiente prevé ejecutar la actuación a partir de septiembre, a pesar del enorme descontento de la vecindad y de diversas organizaciones como la Asociación Cultural e Veciñal Melidá y el Museo da Terra de Melide, que claman por una alternativa

Manifestación vecinal en contra de la destrucción de la presa. / Cedida

Las acciones de limpieza planeadas por el proyecto de Augas de Galicia tendrían como consecuencia la destrucción de la presa de piedra que estanca el curso del río. La obra prevé la creación de una compuerta de 8 metros que acabaría con la mitad del dique. La del próximo lunes sería la segunda manifestación convocada por la vecindad melidense, que ya se ha concentrado el pasado sábado 22 de agosto en contra de la destrucción de la presa de Don Antonio.

Una presa histórica

La histórica presa data del año 1883. Fue levantada durante el gobierno de Antonio Ron Varela, uno de los alcaldes con más alta estima en la historia del gobierno de la localidad, encargado de la modernización del municipio a lo largo del siglo XIX. Este dique forma parte de un conjunto hidráulico junto con un molino y la Ponte Nova de Furelos, datada del año 1861. Cristina Sánchez, tesorera de Asociación Cultural e Veciñal Melidá, cuenta que esta presa es "un dos monumentos máis presentes na vida de todos os melidenses, moitos de nós aprendimos a nadar alí e é un emprazamento atractivo para o turismo".

Antigua fotografía del molino de Furelos. / APATRIGAL

Esta construcción, según el Museo da Terra de Melide, constituye "un dos mellores expoñentes da arqueoloxía industrial da bisbarra". Esta misma entidad arremete contra el proyecto de obra planeado en la playa fluvial, señalando que "unha decisión tan drástica suporía un novo episodio de perda do patrimonio cultural herdado".

El Museo da Terra de Melide explica, mediante un comunicado, que las acumulaciones de sedimento por las que Augas de Galicia planea realizar esta obra se deberían a las actuaciones de ensanchado de la cuenca en el área de la playa fluvial, dado que, anteriormente, en estas fechas no se producían tales acumulaciones. La tesorera de la Asociación Cultural e Veciñal Melidá, sostiene que "cando o muíño estaba en funcionamento limpaba a gabia á perfección".

La Asociación Para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego (APATRIGAL) también ha emitido un comunicado en sus redes sociales condenando la obra proyectada por Augas de Galicia: "Recuperar o río non pode significar destruír a súa historia. Defendemos unha solución que permita mellorar ambientalmente o Furelos e conservar a Presa de Don Antonio".

De aquellos polvos, estos lodos

El problema llegó tras el fallecimiento de la última dueña del molino. La aceña quedó en manos del Concello de Melide. Según Cristina, las compuertas pasaron años sin abrirse y la gavia no se limpió, provocando que los sedimentos no fluyesen río abajo. Esto tuvo como consecuencia la aparición de lodos e incluso plantas en la superficie. La tesorera de la asociación melidense sostiene que ni el Concello de Melide ni Augas de Galicia asumieron la apertura de las compuertas y la limpieza del cauce.

Desde el Museo da Terra apuntan, además, a otro monumento que podría correr peligro tras la obra: el puente medieval de San Xoán de Furelos, una de las muestras arquitectónicas de la Edad Media más importantes de la zona, datada del siglo XII. "Os tallamares e os esporóns están altamente danados; hai doelas deslizadas; fisuras en abovedados e alzados; danos severos en estribos e piares", explican. El museo etnográfico señala que la desaparición de la presa centenaria podría tener consecuencias graves en el puente medieval, especialmente durante la época de altas precipitaciones.

Tallamar del puente medieval. / Museo da Terra de Melide

Se aferran a la ley

La represa histórica aparece documentada en el Archivo Histórico Universitario de la USC, además del Boletín Oficial de la Provincia da Coruña, nº 61, del año 1879. Desde el Museo da Terra señalan que, al tratarse de un bien realizado anteriormente al año 1900 (además de tratarse de una construcción histórica), la estructura estaría protegida por el artículo 91 de la Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, que considera patrimonio etnológico: "Os batáns e os muíños de río, de mareas ou de vento tradicionais, incluída a infraestrutura hidráulica necesaria para o seu funcionamento".

Desde esta organización también se agarran a la Lei de Augas, que ampara a los sistemas tradicionales de aprovechamiento hidráulico "impedindo a súa destrución ou alteración substancial".

Plano previsto de la gran compuerta de 8 metros. / Cristina Sanchez

El propio museo etnográfico melidense le formuló al Concello (propietario de todo el complejo hidráulico) la posibilidad de recuperar la totalidad del complejo y sus estructuras de abastecimiento para llevar a cabo un proyecto de musealización. Temen que, con la supresión de la presa de Don Antonio, se imposibilite la debida recuperación del conjunto hidráulico de Furelos, perdiendo así la posibilidad de conservarlo para las futuras generaciones.

Mientras tanto, la Asociación Cultural e Veciñal Melidá mantiene la convocatoria de la concentración del lunes 31 de agosto ante la Casa do Concello, donde reclamará que se estudie una alternativa que permita solucionar la acumulación de lodos sin alterar la presa histórica