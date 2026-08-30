Aparatoso accidente con coche volcado en la AP-9 a su paso por Padrón

El equipo de guardia del GES de Padrón fue movilizado por el 112 tras la alerta por un accidente de tráfico con heridos en el Concello de Padrón en la tarde de este domingo. Al parecer, se trata de un turismo que acabó con las ruedas hacia arriba en la mediana. Sin embargo, la mujer que viajaba en el coche pudo salir al exterior por sus medios.

Salida

Ocurrió al filo de las 13.00 horas de este domingo en las cercanías de la salida padronesa de la AP-9. Junto con la Guardia Civil de Tráfico, fueron avisados los Bombeiros de Boiro y 061. La mujer fue evacuada en ambulancia al centro de salud.