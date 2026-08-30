Historias
Cuatro jóvenes, una cooperativa y cien eventos al año: «Queremos que Muxía sexa un sitio máis bonito para vivir»
Cuatro jóvenes muxianos utilizan su cooperativa de gestión sociocultural para potenciar la Costa da Morte como destino turístico y de residencia permanente. Se trata de un trabajo que es recompensado con gratitud vecinal y orgullo personal
Horta Creativa es una empresa cooperativa asentada en Muxía al cargo de los jóvenes Manu Nogueira, Adrián Alcaina, David Fernández y Sergio Tarrela. Estos emprendedores utilizan la gestión sociocultural como imán para dinamizar el ambiente del municipio y de la comarca de la Costa da Morte en su totalidad, llegando a organizar hasta cien eventos al año en 50 ayuntamientos de Galicia. Tal y como explica uno de sus miembros, Manu Nogueira: «O noso obxectivo é amenizar e activar o territorio con propostas culturais variadas. Queremos que Muxía sexa un sitio máis bonito para vivir no día de mañá».
Su proyecto es una apuesta colectiva para dedicarse profesionalmente a aquello que les hace felices. «Somos uns amigos de toda a vida que antes estábamos nunha entidade sen ánimo de lucro que se chamaba Asociación Xuvenil Comarea, pero na pandemia separámonos. Foi en 2023 cando decidimos crear Horta Creativa coa vista xa posta en vivir de isto porque o que nos animaba era organizar actividades, dinamizar a contorna, ofrecer propostas fóra do habitual e que a xente o pase ben», explica Manu sobre su gran salto.
Punto de inflexión
Uno de los puntos de inflexión de su despegue se sucedió al establecer su sede en el Camping Lago-Mar, en Muxía, en donde ofrecen gran parte de sus iniciativas y brindan un verano de entretenimiento al completo para los turistas y visitantes: «En tempada baixa, sempre que estemos abertos, facemos algo todos os fins de semana, e no verán practicamente todos os días».
Pero ¿Qué tipo de propuestas impulsan estos jóvenes para dar vida y ritmo a la Costa da Morte?, El muxiano explica que «desde que arrancamos o que máis fixemos foron concertos, pero tamén organizamos semanas de arte nas que convidamos a artistas plásticos a pasar unha semana no camping, convivir coa xente e traballar en público. Igualmente, impulsamos espectáculos de títeres, monólogos, shows de improvisación y talleres de todo tipo, como de creación de pandeiros ou reciclaje de lixo mariño».
Base de operaciones
Según señala, su base de operaciones tiene unas instalaciones privilegiadas debido a que sus anteriores propietarios, un matrimonio que lo abrió en 1983, lo tenía muy bien cuidado. «Tratamos de facer que sexa un sitio moi familiar, acolledor e divertido para os nenos. Sobre esa base, o que nos diferencia é a oferta cultural que tratamos de brindar. Facemos o que podemos para construír unha comunidade nesta zona, un ámbito no que pasen cousas e no que súa xente se poida sentir identificada», relata el joven.
A lo largo de su carrera, han hecho posible incontables actividades y proyectos. Sin embargo, en el caso de Nogueira, hay una con un significado especial, la que originó todo. «Penso que cada un dos catro podemos ter algunha diferente que nos fixo máis ilusión, aínda que sinceramente sentímonos orgullosos por todas. Con todo, é certo que para min o Festival Comarea, o cal retomamos despois do Covid tras cinco edicións, é moi especial por ser co que empezamos. Ademais, retomámolo con outro formato, xa que antes estaba máis enfocado á música electrónica, pero dende 2024 facémolo máis longo, máis variado en canto a xéneros musicais e completo en canto ás actividades paralelas, con eventos nos bares de Muxía ou mesmo na biblioteca».
Agradecimientos
Su compromiso por ofrecer posibilidades de entretenimiento durante todo el año es muy bien recibida por los vecinos de la comarca: «Noto que temos moito apoio por parte da xente e que gusta o que facemos. As persoas cóntannos que queren que ocorran cousas e sentirse partícipes».
En este sentido, su cometido no solo contribuye a reforzar la oferta cultural de Muxía y alrededores, sino que Horta Creativa: también sirve como ejemplo de esfuerzo para otros jóvenes en materia de emprendimiento. «Eu penso que canta máis xente poida sacar proxectos adiante, mellor, porque un dos grandes problemas que temos aquí é cada vez somos menos. Necesitamos que veñan a vivir máis persoas, e que cada vez haxa máis proxectos, sexan culturais ou non, significa que estamos nun terreo fértil», reflexiona.
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