Vuelta a la aulas más fácil: Ribeira concede 132 ayudas para comedor y material escolar

Las familias de Ribeira se preparan para el inicio del curso escolar 2026-2027, y su Concello va a echar una mano en esta vuelta a las aulas, destinando 54.785,89 euros en subvenciones para comedor y adquisición de material escolar.

Más de un centenar

Así, la Administración local concede un total de 132 ayudas para los niños de los distintos centros educativos de Infantil, Primaria y Secundaria del término municipal, con el objetivo de facilitar el comienzo del año académico en las distintas etapas educativas.

"Estamos a piques de comezar o mes de setembro e, con el, chega un novo curso escolar e unha época de moito investimento por parte das familias para preparar aos seus fillos e fillas no regreso ás aulas. Dende o Concello de Ribeira somos conscientes do esforzo económico que supón e, por iso, queremos contribuír a facilitar este novo ano académico sufragando comedor e adquisición de material escolar, tanto libros como dispositivos informáticos. En consecuencia, isto supón un esforzo que fai a Administración local poñendo o foco nos servizos, pensando especialmente nas familias en situación de vulnerabilidade", según las palabras del concejal de Servicios Sociales, Vicente Mariño.

Igualdad

El edil terminó añadiendo que "son máis dun cento de axudas concedidas para facilitar o acceso á educación en igualdade de condicións."