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Vuelta a la aulas más fácil: Ribeira concede 132 ayudas para comedor y material escolar

El Ayuntamiento destinará 54.785,89 euros para colaborar con las familias

La meta es garantizar la igualdad de oportunidades y facilitar la escolarización

El edil Vicente Mariño junto a Francisca Vidal en el presentación de las ayudas

El edil Vicente Mariño junto a Francisca Vidal en el presentación de las ayudas / Concello

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Marcos Manteiga Outeiro

Ribeira

Las familias de Ribeira se preparan para el inicio del curso escolar 2026-2027, y su Concello va a echar una mano en esta vuelta a las aulas, destinando 54.785,89 euros en subvenciones para comedor y adquisición de material escolar.

Más de un centenar

Así, la Administración local concede un total de 132 ayudas para los niños de los distintos centros educativos de Infantil, Primaria y Secundaria del término municipal, con el objetivo de facilitar el comienzo del año académico en las distintas etapas educativas.

"Estamos a piques de comezar o mes de setembro e, con el, chega un novo curso escolar e unha época de moito investimento por parte das familias para preparar aos seus fillos e fillas no regreso ás aulas. Dende o Concello de Ribeira somos conscientes do esforzo económico que supón e, por iso, queremos contribuír a facilitar este novo ano académico sufragando comedor e adquisición de material escolar, tanto libros como dispositivos informáticos. En consecuencia, isto supón un esforzo que fai a Administración local poñendo o foco nos servizos, pensando especialmente nas familias en situación de vulnerabilidade", según las palabras del concejal de Servicios Sociales, Vicente Mariño.

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Igualdad

El edil terminó añadiendo que "son máis dun cento de axudas concedidas para facilitar o acceso á educación en igualdade de condicións."

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