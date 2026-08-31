El aula CeMIT de Ames lanza cursos de informática y mecanografía para todas las edades

El aula CeMIT de Bertamiráns, Ames, reabre sus puertas con una nueva programación formativa que se desarrollará desde septiembre hasta finales de año, con cursos dirigidos tanto a adultos como a menores. La oferta para adultos cuenta con 14 plazas por curso e incluye la posibilidad de utilizar el aula abierta para realizar prácticas o resolver dudas.

Primeros pasos

El primer curso será Iniciación á informática, que se impartirá los martes y jueves, de 10.00 a 12.00 horas, del 15 de septiembre al 26 de noviembre. La formación abordará los conocimientos básicos para el manejo del ordenador, el ratón y el teclado, el sistema operativo y la gestión de documentos. Por su parte, Introducción á Administración electrónica tendrá lugar los lunes y miércoles, de 17.15 a 18.45 horas, del 21 al 30 de septiembre, y permitirá conocer sistemas de identificación como el DNI electrónico, los certificados digitales, Cl@ve y Chave365, así como las sedes electrónicas del Ayuntamiento de Ames y de la Xunta y aplicaciones como XuntaEu y Mi carpeta ciudadana.

Para los menores de 7 a 10 años se ofrecerá Informática para nenos/as-nivel básico, los martes, de 17.15 a 18.45 horas, del 15 de septiembre al 15 de diciembre. El curso enseñará el uso básico del ordenador, la gestión de documentos y carpetas, la navegación por internet y la escritura con Libre Office Writer. La programación se completa con dos cursos de mecanografía: uno para menores de 10 años, los jueves de 17.00 a 18.00 horas, del 17 de septiembre al 17 de diciembre, y otro para mayores de 10 años, los mismos días y fechas, de 18.00 a 19.00 horas. Los participantes podrán continuar practicando desde casa a través de una plataforma en línea.

Registro previo

Los más jóvenes tendrán que estar previamente registrados en la red CeMIT para poder matricularse, trámite que pueden realizar en la propia aula o a través de https://aulascemit.xunta.es/usuarios/spring/usuarios. Las inscripciones pueden hacerse presencialmente o por vía telemática, escribiendo a cemit.ames@xunta.gal. Hasta el 15 de septiembre, el horario del aula será de lunes a viernes, de 8.15 a 13.50 horas. Posteriormente, el horario habitual será de lunes a viernes, de 9.05 a 12.55 horas, y de lunes a jueves, de 16.35 a 18.55 horas, excepto durante la realización de los citados cursos.