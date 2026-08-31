Ames mirará a las estrellas para comprender mejor sus mitos y tradiciones

El Concello de Ames organiza este sábado una actividad de observación de estrellas e interpretación de los petroglifos del Monte Castelo y de la Peneda Negra. La actividad, organizada conjuntamente por el colectivo A Rula y el ejecutivo local, pretende que los participantes comprendan la relación entre las distintas constelaciones y los mitos, creencias y tradiciones relacionados con los petroglifos.

La actividad comenzará el sábado 5 de septiembre a las 20.30 horas en el Bosque do Peregrino, situado en Ventosa (Covas). Los petroglifos del Monte Castelo y de la Peneda Negra son parte de más de una veintena de yacimientos prehistóricos y protohistóricos repartidos por todo el municipio y pertenecientes al conjunto del Parque de Compostela Rupestre.

Un descubrimiento con firma de Ames

Ambos conjuntos petroglíficos fueron descubiertos a principios del siglo XX por Óscar Lojo-Batalla Sampedro, quien fue alcalde de Ames durante la Segunda República y mantuvo una estrecha relación con el patrimonio gallego. Fue en el año 1909 cuando el exedil amesano condujo hasta su prehistórico descubrimiento al artesano del azabache Enrique Mayer y al dibujante Enrique Campo Sobrino. Este último fue el encargado de realizar los dibujos sobre paneles para su exhibición en la exposición regional celebrada en Santiago ese mismo año.

Los dos hallazgos pasaron de forma distinta a la historia. Mientras que los petroglifos de la Peneda Negra se documentaron correctamente y pasaron a formar parte del patrimonio prehistórico del municipio, los petroglifos de Monte Castelo no fueron redescubiertos hasta 2015, más de un siglo después de su descubrimiento original. De hecho, fueron los miembros del colectivo A Rula quienes encontraron de nuevo la piedra olvidada y pudieron recuperar parte de su memoria.

La actividad

Esta iniciativa combina la visita a los dos conjuntos de petroglifos presentes en las piedras amesanas con una observación del cielo nocturno. El guía de la actividad será Antón Bouzas, miembro del colectivo A Rula y encargado de trasladar a los asistentes la relación entre las constelaciones y los mitos presentes en nuestras tradiciones.

La actividad cuenta con 40 plazas y, para quien desee asistir, será necesario inscribirse contactando con el Concello de Ames.