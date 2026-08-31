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Milladoiro renace con una avenida humanizada y parte alta con multifuncional y servicios

Empiezan a dotar con tejado al futuro CEIP Albor e inaugurarán el cubo de usos múltiples el día 12

También se están renovando aceras y alumbrado en la rúa de Agro da Vella, y se creará nueva vivienda

Cubiertas en el futuro colegio Xerardo Fernández Albor, de Milladoiro

Cubiertas en el futuro colegio Xerardo Fernández Albor, de Milladoiro / ECG

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Marcos Manteiga Outeiro

Ames

No cabe la menor duda: para bien o para mal, Milladoiro apenas se parece al pueblo de carretera que anticipaba la llegada a Santiago. Porque si hasta hace unos meses los cambios se centraban en la parte alta de la localidad, Travesía do Porto y alrededores, ahora han logrado convertir los cuatro carriles de la carretera nacional que dividían la avenida Rosalía de Castro en una zona peatonal y con grandes aceras. Pero las novedades no paran, y mientras instalan las primeras cubiertas en el futuro colegio, el multifuncional está ya listo para inaugurarse el día 12.

El edificio acristalado del multifuncional, que costó más de un millón y se inaugura el día 12

El edificio acristalado del multifuncional, que costó más de un millón y se inaugura el día 12 / ECG

Comenzando por las obras más recientes, en las de la humanización de Rosalía de Castro apenas restan unos flecos (mayormente, en el ajardinamiento de una mediana que ha quedado mermada respecto a la del proyecto inicial). Y todo ello tras implantarse calzadas de sentido único y estrechas en las calles paralelas, así como bolsas de aparcamiento y un carril bici que, sin embargo, no ha calado más que en los aficionados a las dos ruedas más duchos, aseguran los vecinos, por su excesiva pendiente.

Punto de encuentro

Ahora, nuevamente, hay que fijar la vista en la parte alta, donde despunta un moderno multifuncional "que nace para ser punto de encontro, lugar de creación, de aprendizaxe e de convivencia. Un centro pensado para a xente: para a mocidade que busca espazos onde medrar, para as familias que precisan actividades e servizos, para as asociacións que fan comunidade e para todas as persoas que queren un Milladoiro e un Ames vivo, dinámico e con futuro", aporta el alcalde Blas García.

Iglesia y albergue

Allí se invirtieron 1,1 millones de euros para llevar a buen puerto el inmueble, al que se le ha quitado una planta para reducir costes. Y, además, ya se conocen los primeros cursos que acogerá: "De Igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e corresponsabilidade; Acollida extraescolar e ludotecas e Ocio inclusivo", adelantaba el regidor. De esta forma, el cubo acristalado media ya completo entre la moderna iglesia de San Xosé y el albergue de peregrinos y ante el auditorio exterior y las nuevas promociones de vivienda pública en ciernes.

Reurbanización de aceras, aparcamiento y alumbrado en el entorno de Agro da Vella, Milladoiro

Reurbanización de aceras, aparcamiento y alumbrado en el entorno de Agro da Vella, Milladoiro / B. García

No muy lejos, en la rúa de Agro da Vella, se están renovando las aceras para hacer la calle más cómoda y segura, ampliando las plazas de aparcamiento para facilitar el acceso y la movilidad, y con mejora del alumbrado público, creando espacios más agradables y seguros. También se intervendrá en la zona ajardinada detrás de la escuela infantil, para darle vida y uso a un espacio muy apreciado.

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Centro pionero

Pero hay más, porque el futuro CEIP Xerardo Fernández Albor, que costará en torno a 11,6 millones de euros y suma unos 5.000 m2, ya empieza a estar cubierto, y los operarios colocaban estos días las primeras techumbres de un centro pionero, al estar diseñado totalmente bajo las directrices de la arquitectura pedagógica. Su posible entrada en funcionamiento está prevista para el curso 2027-2028, si el Grupo Puentes pisa el acelerador.

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