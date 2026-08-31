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Ames pon o galego ao alcance de todos con novos obradoiros de acollemento lingüístico

As actividades desenvolveranse en Bertamiráns e O Milladoiro e están dirixidas especialmente a persoas procedentes de fóra de Galicia

VI Premios Lingua e Empresa de Ames.

VI Premios Lingua e Empresa de Ames. / Cedida

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Iker Cotón

Ames abrirá mañá as inscricións para os obradoiros de acollemento lingüístico "En galego, co teu acento". Ditas inscricións permanecerán abertas ata o vindeiro venres 11 de setembro. A iniciativa busca aproximar a veciñanza amesá á lingua e á cultura galegas dun xeito práctico. Todo isto á vez que se busca favorecer a integración social das persoas procedentes de fóra de Galicia.

Celebraranse dous obradoiros, un en Bertamiráns e outro no Milladoiro, de case un mes de duración. As sesións impartiranse en horario de mañá de luns a xoves e terán dúas horas de duración. A inscrición nestas actividades é gratuíta e pode realizarse tanto de xeito telefónico como de xeito presencial: acudindo ao Servizo de Normalización Lingüística, situado no Pazo da Peregrina de Bertamiráns, ou á oficina do Servizo de Atención ás Persoas Migrantes (SAMI), situada na rúa de Abaixo do Milladoiro.

O obradoiro

O obxectivo da iniciativa “En galego, co teu acento!” é o de achegar a lingua e a cultura galegas á veciñanza procedente de fóra de Galicia ou que, por diferentes motivos, non tivo oportunidade de coñecela. Neste obradoiro colaboran a Concellería de Normalización Lingüística e Benestar Social e terá unha duración total de 30 horas. A primeira quenda será a de Bertamiráns, que se desenvolverá do 15 de setembro ao 8 de outubro no Pazo da Peregrina, de 9.30 a 11.30 horas. A quenda do Milladoiro comezará o 13 de outubro e rematará o 5 de novembro. Terá lugar no Centro Multifuncional durante o mesmo horario que as sesións de Bertamiráns.

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Cartel dos obradoiros de acollemento lingüístico.

Cartel dos obradoiros de acollemento lingüístico. / Cedida

As persoas que asistan a un mínimo do 90% das sesións serán obsequiadas cun diploma acreditativo de asistencia.

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