Ames gestionó cinco toneladas de residuos de la construcción en julio

El centro de recogida de residuos del Concello de Ames registró 636 entradas durante el pasado mes de julio: 616 usuarios en el Punto Limpio de Milladoiro, situado en la rúa das Hedras, y 20 en el punto limpio móvil. Estos datos reflejan el compromiso de la ciudadanía con la separación y el reciclaje de residuos que no deben depositarse en los contenedores convencionales.

Habituales

En el Punto Limpo do Milladoiro, los residuos más habituales fueron los procedentes de la construcción, con 4.966 kg de hormigón, ladrillos y otros materiales, seguidos de 4.760 kg de madera, 1.783 kilos de metales y 984 kg de plásticos. También se recogieron 669 pequeños aparatos eléctricos y electrónicos (PAES), además de 269 kilogramos de papel y cartón, 188 kg de ropa, 168 residuos voluminosos, 83 litros de aceite usado y 50 de aceite vegetal, entre otros residuos.

En el punto limpio móvil, los PAES (electrodomésticos) fueron los residuos más frecuentes, con 37 unidades, seguidos de 16 kg de metales, 10 kg de madera y 10 kg de aceite usado. También se recogieron pequeñas cantidades de aceite vegetal, voluminosos, fluorescentes, plásticos, ropa, monitores y otros residuos especiales.