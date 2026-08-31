Arzúa vuelve al cole dinamizando el comercio local

Arzúa pone en marcha la campaña de dinamización comercial «Volta á Escola», una iniciativa que busca incentivar las compras en los establecimientos locales durante el inicio del curso escolar.

La campaña llega bajo el lema «A mellor volta á escola comeza no comercio local» y se desarrollará a lo largo del mes de septiembre mediante iniciativas de promoción comercial, sorteos y actividades de ocio dirigidas a las familias.

Uno de los principales atractivos será el sorteo de un ordenador portátil HP. Para entrar en el sorteo se deberá solicitar el Pasaporte «Volta á Escola» en las diferentes librerías asociadas y completar la cartilla con los seis sellos correspondientes a la media docena de establecimientos asociados a la Concellería de Promoción Económica do Concello de Arzúa (CCA Arzúa).

Una gran fiesta

Uno de los días grandes de la programación llegará el viernes 11 de septiembre, con la celebración de la Festa Volta á Escola en el Campo da Feira de Arzúa, desde las 17.00 horas y con entrada libre. Esta jornada contará con una larga serie de propuestas de ocio para los más pequeños: hinchables, talleres de personalización de camisetas, coreografías, fiesta de colores Holi y sorteos, entre otras actividades.

Durante esta fiesta se celebrará el sorteo de una bicicleta valorada en 500 euros. Para participar será necesario obtener una invitación en alguno de los establecimientos asociados a la Asociación de Empresarios da Comarca de Arzúa, entre los días 1 y 11 de septiembre.

Vales de material

Las personas que participen en la fiesta de colores Holi podrán participar en el sorteo de vales de material escolar valorados en 100 euros compartiendo una fotografía de su participación a través de Facebook, Instagram o Arzúa Turismo. Todas estas iniciativas pretenden convertir la vuelta al cole en una celebración compartida, fomentando las compras en el comercio de proximidad a la vez que se organizan actividades festivas para toda la familia.

Cartel de «Volta á Escola» en Arzúa. / Cedida

La gerente de la CCA Arzúa, Cristina Carril, destaca que «con esta campaña queremos acompañar as familias nun momento tan importante como é a volta ás aulas e, ao mesmo tempo, lembrar que no comercio local poden atopar atención próxima, variedade e todo o necesario para afrontar o novo curso. O Pasaporte busca, ademais, animar a percorrer diferentes establecementos e descubrir a ampla oferta comercial que temos en Arzúa».

Por su parte, la concelleira de Promoción Económica, Begoña Balado, señala que «Volta á Escola combina apoio ao comercio de proximidade cunha proposta pensada para compartir en familia. Queremos que mercar en Arzúa sexa tamén unha forma de facer vila, contribuíndo a manter vivo o noso tecido económico e xerando actividade nas rúas e nos establecementos locais».