A Baña abre la inscripción de su Escuela de Música Municipal Tradicional

El Concello de A Baña abre el plazo de inscripción de la Escuela de Música Municipal Tradicional, cuyas actividades comenzarán el 22 de septiembre y se extenderán hasta junio, coincidiendo con el curso escolar.

Este servicio ofrece formación en gaita, pandereta, percusión y canto para el público general a partir de los siete años. Estas clases se imparten en dos niveles: iniciación y perfeccionamiento, en función de los conocimientos y la formación previa del alumnado. Además, se incluye el solfeo como materia complementaria en todas las especialidades.

Las actividades se llevarán a cabo por las tardes, con unos horarios que se concretarán una vez cerradas las inscripciones. Durante las vacaciones escolares y los festivos locales, autonómicos o estatales, la escuela de música permanecerá cerrada.

Plazo de matrícula

El plazo de matrícula se mantendrá abierto durante diez días hábiles y las solicitudes deben ser presentadas en el Rexistro Xeral do Concello da Baña. En el caso de los menores de edad que quieran inscribirse, la solicitud tendrá que estar firmada por sus padres o tutores legales. Las personas empadronadas en A Baña tendrán prioridad en la adjudicación de las plazas.

Cartel de la Escola de Música Tradicional de A Baña. / Cedida

En caso de que alguna solicitud se presente fuera de plazo, esta se incorporará a la lista de espera. Además, si quedasen plazas vacantes podrían admitirse nuevas inscripciones por orden de presentación, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Tarifas

El precio general será de 80 euros por temporada para la participación en una actividad y de 120 euros para el acceso a dos o más actividades. El alumnado podrá escoger una tarifa especial de 30 euros por temporada, si se compromete expresamente a participar en cuatro o más actuaciones organizadas o promovidas por el Concello de A Baña.

Desde el Concello destacan que "a Escola de Música Municipal e Tradicional contribúe á aprendizaxe e á difusión da cultura musical galega, ao tempo que favorece a participación do alumnado en concertos, audicións e outras actividades públicas".