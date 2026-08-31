A Baña abre la inscripción de su Escuela de Música Municipal Tradicional
La formación en gaita, pandereta, percusión y canto comenzará el 22 de septiembre y estará dirigida a personas a partir de los siete años
Iker Cotón
El Concello de A Baña abre el plazo de inscripción de la Escuela de Música Municipal Tradicional, cuyas actividades comenzarán el 22 de septiembre y se extenderán hasta junio, coincidiendo con el curso escolar.
Este servicio ofrece formación en gaita, pandereta, percusión y canto para el público general a partir de los siete años. Estas clases se imparten en dos niveles: iniciación y perfeccionamiento, en función de los conocimientos y la formación previa del alumnado. Además, se incluye el solfeo como materia complementaria en todas las especialidades.
Las actividades se llevarán a cabo por las tardes, con unos horarios que se concretarán una vez cerradas las inscripciones. Durante las vacaciones escolares y los festivos locales, autonómicos o estatales, la escuela de música permanecerá cerrada.
Plazo de matrícula
El plazo de matrícula se mantendrá abierto durante diez días hábiles y las solicitudes deben ser presentadas en el Rexistro Xeral do Concello da Baña. En el caso de los menores de edad que quieran inscribirse, la solicitud tendrá que estar firmada por sus padres o tutores legales. Las personas empadronadas en A Baña tendrán prioridad en la adjudicación de las plazas.
En caso de que alguna solicitud se presente fuera de plazo, esta se incorporará a la lista de espera. Además, si quedasen plazas vacantes podrían admitirse nuevas inscripciones por orden de presentación, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.
Tarifas
El precio general será de 80 euros por temporada para la participación en una actividad y de 120 euros para el acceso a dos o más actividades. El alumnado podrá escoger una tarifa especial de 30 euros por temporada, si se compromete expresamente a participar en cuatro o más actuaciones organizadas o promovidas por el Concello de A Baña.
Desde el Concello destacan que "a Escola de Música Municipal e Tradicional contribúe á aprendizaxe e á difusión da cultura musical galega, ao tempo que favorece a participación do alumnado en concertos, audicións e outras actividades públicas".
- La profesora compostelana que encontró su lugar en Australia: 'En Galicia deberíamos vivir más enfocados en nuestra naturaleza
- El gallego licenciado en la USC por el que apuesta RTVE para presentar ‘Directo al grano’ tras los cambios de Javier Ruiz, Jesús Cintora y Gonzalo Miró
- Cuatro jóvenes, una cooperativa y cien eventos al año: «Queremos que Muxía sexa un sitio máis bonito para vivir»
- La reina de las flores: un recuerdo a María Pardo
- Detectives contra los talleres mecánicos ilegales en Galicia: las largas esperas abren mercado al negocio clandestino
- Feijóo quiere la fábrica china de Ferrol, pero no el modelo de financiación autonómica de Sánchez
- Avistan ballenas, delfines y orcas en la costa gallega e identifican a la abuela Toñi, disparada hace semanas
- Las granjas grandes crecen imparables en Galicia: ordeñar más de 500 vacas ya no es una excepción