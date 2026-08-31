Brión dará formación a emprendedores sus cocinas colaborativas

El Concello de Brión apuesta una vez más por su curso de formación para incorporarse a las cocinas colaborativas del coworking "Transformando en Brión". Las sesiones formativas se llevarán a cabo desde el 25 de septiembre al 16 de octubre. En ellas, el que el alumnado aprenderá a manejar los equipos disponibles en las instalaciones del centro comercial de Montebalado.

Los alumnos llevarán a cabo elaboraciones de productos con las mayores garantías sanitarias, además del proceso de venta a particulares, empresas o colegios. De esta forma, las personas que acudan a este curso recibirán formación teórica y práctica sobre limpieza y desinfección de las instalaciones. Además, se les dará formación en herramientas informáticas para demostrar la trazabilidad de sus elaboraciones y conocer la documentación que necesitarán para comercializarlas.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 24 de septiembre, abonando una cuota de 50 euros. El curso está organizado por el Concello de Brión con el apoyo de la Deputación da Coruña a través de la Rede Provincial de Espazos de Traballo.

Espacio colaborativo

El espacio de coworking brionés comenzó a funcionar en 2019 y desde el Concello aseguran que "a súa demanda non fixo máis que aumentar". La mayor parte de productores que utilizan este espacio provienen de Brión y municipios colindantes como Ames, Negreira o Rois. Aun así, en el espacio colaborativo también cuentan con una presencia significativa de productores de las comarcas de Santiago, Barbanza y Terra de Soneira, así como de lugares tan distantes como Ourense o Vigo.