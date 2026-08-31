El cementerio "más original" de la Guía Repsol está a 50 minutos de Santiago: "Aunque parezca mentira, son nichos"

Pocas veces un camposanto gallego acaba en la Guía Repsol. Pero hay uno que ha sorprendido a la entidad hasta el punto de designarlo como "la necrópolis más original que se puede encontrar" e incluirla en su lista de recomendaciones para los viajeros que se acerquen por los alrededores.

Se trata de un cementerio situado a 50 minutos de Santiago de Compostela, en la misma provincia de A Coruña, que destaca por romper con el aspecto lúgubre que suelen tener estos lugares de descanso. En vez de grandes cruces y lápidas negras, en este camposanto de Dumbría hay tonos de "rosa chicle, azul lapislázuli, rojo carmín, naranja butano" que salpican el recinto como pequeñas ventanas de colores y que dan una impresión que la entidad de viajes resume bastante bien con una simple frase en su plataforma: "Aunque parezca mentira, ¡son los nichos!".

El espacio se inspira en las obras del artista neerlandés Piet Mondrian, cuyos cuadros geométricos fueron la base para construir una de las necrópolis más diferentes de Galicia -y, probablemente, de toda España-. Está firmada por la arquitecta pontevedresa Rosana Pichel y, cuando se edificó hace ya más de una década, causó furor entre los vecinos.

Sus 216 fosas fueron adquiridas rápidamente e incluso la Guía Repsol se ha unido a los elogios. Asegura que se ha consagrado como "una de las atracciones turísticas más perseguidas de Costa da Morte", atrayendo a visitantes que buscan descubrir ese camposanto en el que los panteones parecen parte de un museo.

Así es el cementerio de colores de Dumbría, el camposanto que "parece un cuadro vanguardista"

El conocido como Cemiterio de Cores de Dumbría se encuentra ubicado junto a un bosque de pinos. En él, las sepulturas son cuadrados de tonos vibrantes y están "rodeadas de unas cubiertas grisáceas que imitan árboles" cuando se mueven con el viento.

Tal y como indica la Guía Repsol, "más que cementerio" parece "un cuadro vanguardista de esos que están llenos de rectángulos de colores brillantes y líneas negras horizontales o verticales". El propio Concello de Dumbría lo define como "un referente a nivel turístico para los apasionados de los camposantos y del turismo necrófilo" y una parada interesante para los amantes de la arquitectura moderna.

No hay lugar para el aspecto sombrío de los cementerios tradicionales, porque la norma es el estilo de Mondrian y sus explosiones arcoíris. "¿Quién ha dicho que la muerte no puede ser algo colorido?", indica la guía, que resalta también la naturaleza que rodea el enclave.

El propio acceso al recinto se realiza pasando por un jardín, que hace olvidar un poco la tristeza que se asocia a estos lugares de descanso. Para Turismo de Galicia, el resultado es "un espacio amable, en el cual la luz del sol hace que el color de los paneles cuadrados vibren" dándole un giro a la idea clásica de los panteones.

"Merece la pena la parada"

Algunos de los que se han acercado por puro placer a ver este original cementerio gallego han dejado constancia de sus impresiones. "Merece la pena la parada", indicaba un visitante, apoyado por otro 'turista' para el que el panteón de colores de Dumbría es "muy bonito".

El tanatorio municipal de Dumbría, con su interior moderno. / Concello de Dumbría

Los interesados en acercarse pueden hacerlo entre las 9.00 y las 20.00 horas. A su lado está el tanatorio municipal, que también cuenta con una estética moderna y pinturas y muebles contemporáneos.