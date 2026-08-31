Coristanco competirá coa variedade Kennebec nunha cata nacional de patacas
Medirase o venres 4 no marco do certame Alimagro fronte a outras oito de Sanlúcar de Barrameda, Cartagena, Medina del Campo, Xinzo de Limia, La Rinconada, Vilar del Barrio, País Vasco e Villamanrique de Tajo
O Concello de Coristanco volverá poñer en valor a súa condición de pobo produtor de pataca na II Cata Nacional de Patacas, que se celebrará o próximo 4 de setembro en Xinzo de Limia (Ourense), no marco de Alimagro.
Coristanco estará representado pola variedade Kennebec, unha pataca estreitamente vinculada á produción agrícola da Coruña e que levará ata Galicia o sabor e a identidade dun territorio onde o cultivo da pataca forma parte da súa tradición e da actividade de numerosas explotacións agrícolas.
A Cata Nacional reunirá nesta segunda edición nove variedades procedentes de diferentes territorios produtores de España, co obxectivo de mostrar a diversidade de patacas que se cultivan no país e reivindicar o papel dos municipios rurais que manteñen vivo este cultivo.
A cita, organizada pola Asociación de Pueblos Productores de Patata, pretende converter a pataca en protagonista desde unha perspectiva territorial, gastronómica e agrícola, poñendo rostro aos pobos que producen e traballan este cultivo.
Unha cata para coñecer o territorio a través da pataca
A II Cata Nacional de Patacas celebrarase ás 19.00 horas e contará cun formato baseado na degustación anónima. As nove variedades participantes presentaranse sen identificar a súa procedencia, de xeito que os catadores poidan valorar as súas calidades sen condicionantes previos.
As patacas degustaranse en tres elaboracións diferentes: fritura, cocción e tortilla de pataca. O formato permitirá comprobar como se comporta cada variedade ante distintas preparacións e analizar aspectos como a textura, o sabor e as súas calidades culinarias.
Xunto a esta variedade participarán as denominadas Spunta, de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz); Soprano de Cartagena (Murcia), Alegría de Medina del Campo, (Valladolid); Donata, de Xinzo de Limia (Ourense); Captiva, de La Rinconada (Sevilla); Agria, de Vilar del Barrio (Ourense); Monalisa, proposta pola cooperativa Udapa (País Vasco) e Soprano, de Villamanrique de Tajo (Madrid).
O valor dos pobos produtores
Máis aló do resultado da cata, a participación de Coristanco permite reivindicar o papel dos pobos produtores como orixe da pataca que chega aos consumidores.
A Asociación de Pueblos Productores de Patata naceu co propósito de unir a municipios de diferentes territorios para defender os intereses dun cultivo estratéxico para boa parte do medio rural. Baixo o lema A unión fai a forza, a entidade aposta por compartir experiencias, promocionar a cultura gastronómica da pataca, favorecer novas oportunidades comerciais e fortalecer a relación entre produtores, industria e consumidores.
"Para Coristanco, formar parte desta rede supón compartir espazo e experiencias con outros municipios produtores e contribuír a visibilizar a importancia da agricultura como actividade económica, social e cultural do territorio", destacan dende o Goberno local.
Coristanco, xunto a outros territorios produtores
A segunda edición da Cata Nacional amplía ademais a súa representación territorial coa incorporación de País Vasco e Madrid como pobos invitados, avanzando no obxectivo de sumar progresivamente novas zonas produtoras.
A organización mantén así mesmo a súa reivindicación ante a ausencia das variedades procedentes de Canarias, cuxa participación física continúa condicionada pola normativa fitosanitaria que impide o movemento de pataca entre as illas e a Península. As variedades dos Vales, Gran Canaria e Teguise non poderán estar presentes fisicamente nesta edición.
A Asociación confía en que esta situación poida resolverse en futuras convocatorias e que as variedades canarias poidan incorporarse a unha cata que aspira a converterse nun punto de encontro dos principais territorios produtores de pataca de España.
A Cata Nacional de Patacas está organizada pola Rede dos Pobos Produtores de Pataca, conta con Patacas Meléndez como patrocinador principal e coa colaboración de Coren, Concello de Xinzo de Limia e Revista Campo.
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