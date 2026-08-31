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Coristanco competirá coa variedade Kennebec nunha cata nacional de patacas

Medirase o venres 4 no marco do certame Alimagro fronte a outras oito de Sanlúcar de Barrameda, Cartagena, Medina del Campo, Xinzo de Limia, La Rinconada, Vilar del Barrio, País Vasco e Villamanrique de Tajo

Unha cesta de patacas na festa na que se enxalza este produto en Coristanco.

Unha cesta de patacas na festa na que se enxalza este produto en Coristanco. / Cedida

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Suso Souto

Coristanco

O Concello de Coristanco volverá poñer en valor a súa condición de pobo produtor de pataca na II Cata Nacional de Patacas, que se celebrará o próximo 4 de setembro en Xinzo de Limia (Ourense), no marco de Alimagro.

Coristanco estará representado pola variedade Kennebec, unha pataca estreitamente vinculada á produción agrícola da Coruña e que levará ata Galicia o sabor e a identidade dun territorio onde o cultivo da pataca forma parte da súa tradición e da actividade de numerosas explotacións agrícolas.

A Cata Nacional reunirá nesta segunda edición nove variedades procedentes de diferentes territorios produtores de España, co obxectivo de mostrar a diversidade de patacas que se cultivan no país e reivindicar o papel dos municipios rurais que manteñen vivo este cultivo.

A cita, organizada pola Asociación de Pueblos Productores de Patata, pretende converter a pataca en protagonista desde unha perspectiva territorial, gastronómica e agrícola, poñendo rostro aos pobos que producen e traballan este cultivo.

Unha cata para coñecer o territorio a través da pataca

A II Cata Nacional de Patacas celebrarase ás 19.00 horas e contará cun formato baseado na degustación anónima. As nove variedades participantes presentaranse sen identificar a súa procedencia, de xeito que os catadores poidan valorar as súas calidades sen condicionantes previos.

As patacas degustaranse en tres elaboracións diferentes: fritura, cocción e tortilla de pataca. O formato permitirá comprobar como se comporta cada variedade ante distintas preparacións e analizar aspectos como a textura, o sabor e as súas calidades culinarias.

Xunto a esta variedade participarán as denominadas Spunta, de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz); Soprano de Cartagena (Murcia), Alegría de Medina del Campo, (Valladolid); Donata, de Xinzo de Limia (Ourense); Captiva, de La Rinconada (Sevilla); Agria, de Vilar del Barrio (Ourense); Monalisa, proposta pola cooperativa Udapa (País Vasco) e Soprano, de Villamanrique de Tajo (Madrid).

O valor dos pobos produtores

Máis aló do resultado da cata, a participación de Coristanco permite reivindicar o papel dos pobos produtores como orixe da pataca que chega aos consumidores.

A Asociación de Pueblos Productores de Patata naceu co propósito de unir a municipios de diferentes territorios para defender os intereses dun cultivo estratéxico para boa parte do medio rural. Baixo o lema A unión fai a forza, a entidade aposta por compartir experiencias, promocionar a cultura gastronómica da pataca, favorecer novas oportunidades comerciais e fortalecer a relación entre produtores, industria e consumidores.

"Para Coristanco, formar parte desta rede supón compartir espazo e experiencias con outros municipios produtores e contribuír a visibilizar a importancia da agricultura como actividade económica, social e cultural do territorio", destacan dende o Goberno local.

Coristanco, xunto a outros territorios produtores

A segunda edición da Cata Nacional amplía ademais a súa representación territorial coa incorporación de País Vasco e Madrid como pobos invitados, avanzando no obxectivo de sumar progresivamente novas zonas produtoras.

A organización mantén así mesmo a súa reivindicación ante a ausencia das variedades procedentes de Canarias, cuxa participación física continúa condicionada pola normativa fitosanitaria que impide o movemento de pataca entre as illas e a Península. As variedades dos Vales, Gran Canaria e Teguise non poderán estar presentes fisicamente nesta edición.

A Asociación confía en que esta situación poida resolverse en futuras convocatorias e que as variedades canarias poidan incorporarse a unha cata que aspira a converterse nun punto de encontro dos principais territorios produtores de pataca de España.

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A Cata Nacional de Patacas está organizada pola Rede dos Pobos Produtores de Pataca, conta con Patacas Meléndez como patrocinador principal e coa colaboración de Coren, Concello de Xinzo de Limia e Revista Campo.

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Coristanco competirá coa variedade Kennebec nunha cata nacional de patacas

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