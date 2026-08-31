Frades mejorará la seguridad viaria en Os Canedos y O Pazo con una inversión de 146.660 euros

La financiación de un proyecto de mejora para la seguridad viaria en diferentes puntos del municipio ocupó buena parte de la reunión que mantuvieron el presidente de la Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, y el alcalde de Frades, Roberto Rey.

Las obras de mejora están planeadas en Os Canedos, en la parroquia de Mesos, y en O Pazo, en la parroquia de Abellá. Durante este encuentro, González Formoso aseguró que el importe económico necesario para completar la financiación de estas actuaciones se incluirá en el próximo expediente de modificación de créditos de la Deputación.

Esta institución provincial aportará un total de 117.328 euros, lo que supondrá un 80 % de la inversión, mientras que el Concello de Frades asumirá el 20 % restante. El proyecto se llevará a cabo mediante un convenio de colaboración entre ambas administraciones y contará con un presupuesto de 146.660 euros.

Mejoras de seguridad

Con estas actuaciones se prevé una mejora de la seguridad vial mediante el acondicionamiento de los márgenes de la vía con zahorra, pavimento de hormigón y bordes de delimitación.

En Os Canedos se actuará en cuatro tramos, que van de los 125 a los 170 metros. Esta intervención incluirá además un canal de casi 300 metros de hormigón con tubos para la recogida de aguas y diez pozos de registro con alcantarillado. Además, se realizará la canalización para el alumbrado público y se instalarán 13 arquetas.

En el caso de O Pazo, los trabajos se desarrollarán en dos tramos de 107 y 75 metros. Se instalará un canal de 180 metros de hormigón con 200 metros de tubos, además de seis pozos de registro con su respectivo alcantarillado y canalización de alumbrado público, con cuatro nuevas arquetas.

González Formoso destacó la colaboración entre el Concello y la Deputación en este tipo de acciones que buscan mejorar la seguridad peatonal de los vecinos y visitantes.