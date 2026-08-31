Sin marisco y con un futuro incierto: el sombrío panorama en Camariñas

Sin marisco y con escasas expectativas. Así afrontan el año las mariscadoras de Camariñas y del estuario del Anllóns (Cabana y Ponteceso). Será, previsiblemente, un año en blanco, dado que sus ingresos se limitarán a las prestaciones por cese de actividad y, en el caso de las profesionales del Anllóns, a las que percibirán por los trabajos de mantenimiento y regeneración de los bancos incluidos en el convenio firmado con la Consellería do Mar.

La crisis marisquera en Camariñas viene de años atrás y, por el momento, no se vislumbran soluciones a la persistente mortandad de los bivalvos, pese a los esfuerzos de la agrupación que preside Jacquie Lista. La Consellería do Mar decretó el pasado mes de marzo, a petición de la cofradía, el cese de la actividad por falta de recursos.

La presidenta de las mariscadoras ya advertía en diciembre de 2025 que «estamos nun pozo sen fondo e levamos cinco anos sen ganar un peso».

El origen del problema se remonta a una década atrás. La rotura de una barra de arena en la desembocadura del río Grande fue acabando progresivamente con el berberecho y la almeja en los bancos marisqueros de Camariñas. Las distintas experiencias de siembra realizadas en los últimos años no han dado, por el momento, los resultados esperados, lo que llevó a la agrupación a solicitar a la Consellería do Mar la suspensión temporal del plan de explotación.

Siembra de marisco en redes en los bancos de Camariñas. / Cedida

"Seguimos igual e sen axudas", asegura Jacquie Lista, ya que la cofradía de Camariñas no ha sido incluida en los convenios especiales que la Consellería do Mar firmó con los pósitos afectados por la alta mortandad de marisco en el último invierno, ya que su problema no está vinculado a las últimas riadas.

Intentaron además «sementar baixo redes a pouca cría que hai en zonas que non son marisqueiras, pero non nos deixan porque non está no plan de explotación», añade. Así, añade, «só nos queda pedir a Deus que multiplique as areas e as converta en marisco», afirma con indignación Jacquie Lista.

La Consellería do Mar ha realizado diversos estudios. Un informe elaborado por Seaga en 2024, por encargo del departamento autonómico, determinó que la acumulación de arena fina sobre los bancos marisqueros, provocada por un proceso de movilización de sedimentos, es la principal causa de la elevada mortandad de marisco en la ría y lo que impide una regeneración natural del propio recurso.

De los cerca de 120 profesionales que integraban la agrupación de mariscadores años atrás, apenas 15 continúan en activo. Aguardan una solución que permita recuperar los bancos y mantener con vida un sector esencial para Camariñas.

Por su parte, en el estuario del Anllóns, como sucedió en la mayoría de las rías gallegas, las riadas del último invierno debido a las intensas lluvias y el consiguiente descenso de la salinidad provocaron una elevada mortandad del berberecho y, en los primeros días de enero, las mariscadoras suspendieron la actividad.

Más de medio año sin faenar en el Anllóns

En el Anllóns llevan más de siete meses sin berberecho y Julia Haz, presidenta de la agrupación de mariscadoras, asegura que "este ano non volveremos faenar". En los últimos meses, el trabajo se han centrado en intentar recuperar los bancos. "Unha zona quedou totalmente arrasada e estamos trasladando cría, a ver se aguanta".

No obstante, aunque las labores de regeneración fructifiquen "este ano non teremos berberecho que dea a talla comercial, polo que temos que agardar ao ano que vén e que o tempo acompañe".

Al igual que las mariscadoras de Camariñas, en el Anllóns también están a la espera "dunha solución, porque chover choveu toda a vida, pero nunca se deron estes episodios tan continuados que arrasan con todo", afirma Julia Haz. Considera necesario que "se fagan estudos polo miúdo" para buscar alternativas que permitan reducir, en la medida de lo posible, la elevada mortandad del marisco.

Acondicionamiento y vigilancia

Mientras aguardan una mejora de la situación, las cerca de treinta profesionales que integran la Agrupación Río Anllóns trabajan desde marzo "en labores de acondicionamento dos bancos, traslado de semente, vixilancia e limpeza", señala Julia Haz.

Las mariscadoras percibieron inicialmente las prestaciones por cese de actividad. Actualmente realizan labores de regeneración al amparo de un convenio con la Consellería do Mar, dotado con un presupuesto de 60.254,80 euros, para actuar sobre una superficie de 118.254 metros cuadrados de las zonas productivas de la enseanda y el estuario del río Anllóns.

El pasado miércoles recibieron la visita de la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, para conocer de primera mano la evolución de los bancos marisqueros y de los trabajos que se están realizando.

Cierre de la laguna en Baldaio

La situación en Baldaio (Carballo) es diferente en su origen, pero igualmente preocupante. Al contrario que en Camariñas y el Anllóns, en Baldaio "tiñamos moito e bo marisco", afirma Alberto Sánchez, presidente de la Agrupación de Mariscadores Fonte de Santa Helena, pero todo comenzó a torcerse en mayo debido al cierre, por acumulación de arena, del canal de desagüe de la laguna.

Canal de la laguna de Baldaio obstruído por la acumulación de arena. / Cedida

Las consecuencias han sido devastadoras. Según Sánchez, "alomenos o 70% do marisco morreu", debido a la falta de oxígeno por un exceso de agua dulce en los bancos.

Aunque ya se acometieron los trabajos para restablecer la conexión de la laguna con el mar, "o ano que vén non imos ter marisco porque a cría está morrendo toda e os bancos non se van poder recuperar nun curto prazo", alerta el presidente de los mariscadores.