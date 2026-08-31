Mención de honor para el amesano Toño Villar en un certamen fotográfico con competidores de más de cien países

El arte gallego vuelve a destacar a nivel internacional. El fotógrafo gallego Toño Villar ha sido galardonado con una mención de honor en la última edición de los International Photography Awards (IPA), uno de los certámenes de fotografía más importantes y competitivos del panorama global.

El trabajo premiado, titulado Niebla en Consuegra, ofrece una visión poética y sobrecogedora de los emblemáticos molinos de viento de Consuegra. Tomada con las últimas luces del día, la imagen capta un denso mar de niebla baja que envuelve el llano y aísla la cresta del cerro, creando una sensación de flotabilidad y misterio.

La cuidada paleta de tonos cálidos y violáceos del amanecer junto al sabio uso del espacio negativo convencieron al jurado internacional de los IPA por su capacidad para reinterpretar un paisaje clásico desde una perspectiva vanguardista y evocadora.

La imagen fue seleccionada entre decenas de miles de propuestas presentadas por profesionales y talentos emergentes de más de un centenar de países.

Los International Photography Awards celebran anualmente los logros de los fotógrafos más destacados del mundo. Un jurado internacional compuesto por editores, conservadores de arte, directores creativos y expertos de la industria fotográfica evalúa las obras basándose en su creatividad, composición y excelencia técnica.

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Con este reconocimiento, Toño Villar consolida su posición como uno de los referentes de la fotografía en Galicia. Nativo de Noia, residente en Teo y con estudio ubicado en Ames, cuenta con 15 años de trayectoria y está especializado en fotografía de boda y documental. Su trabajo se caracteriza por la naturalidad, el uso del color, y su particular narrativa visual.