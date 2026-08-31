Montserrat Varela gaña o Certame de Poesía Avelina Valladares: "Case me caían as bágoas"
A autora impúxose entre 25 obras presentadas ao concurso coa súa proposta baixo o lema “Fendas na brétema” e recibirá o premio o 26 de novembro na Festa da Poesía
Iker Cotón
María Montserrat Varela Vázquez coroouse como gañadora da trixésima edición do certame de poesía Avelina Valladares. O xurado escolleu o poemario gañador entre as 25 obras que competiron polo premio baixo o lema "Fendas na brétema".
O xurado estivo integrado por Xoán Carlos García Porral, Constantino Regueira Paz, María Begoña Porto Brea, Esteban Folgar Brea e Dolores Araújo Arias, esta última exercendo como secretaria. Para tomar a decisión, o tribunal reuniuse na Sala de Xuntas do consistorio estradense ás 10.00 horas.
Monsterrat defne o traballo presentado ao certame como "un poemario de máis de 700 versos dividido en tres partes que pretende facer unha simboloxía da vida en cada tercio do libro. Cada parte vai introducida por un haiku de creación propia". Un dos elementos máis destacados do poemario foi a súa estruturación, ademais da "harmonía do día dende o amencer ao solpor pasando polo atardecer e transitando por paisaxes claras nas que o saber, o buscar e o querer enchen unha vida asentada na esencia que nos define e que, deste xeito, transcenderá”.
A gañadora
Montserrat naceu en Santiago de Compostela, pero actualmente reside en Arzúa. Non é o primeiro certame poético no que se impón cos seus versos, pois a poetisa compostelá xa ten acadado o Premio Vicente Risco de Ciencias Sociais no ano 2025 por un ensaio presentado baixo o lema “Trazos da escolma da cultura”. Actualmente, Montserratt exerce de traballadora social.
A concelleira de Cultura, Lucía Seoane, comunicou a decisión do xurado á autora, que recibiu a noticia mentres se atopa en pleno proceso de documentación para unha nova obra. Montserrat declarou que se sente moi emocionada por ser este o primeiro poemario que publicará. "Recibín a noticia cando acababa de chegar á biblioteca de Arzúa. A verdade é que non me esperaba que a chamada fose polo premio. Falei con cada un dos membros do xurado que se encargaron de darme a noraboa. Que a túa obra chege aos demais é moi emocionante, case me caían as bágoas", explica a gañadora do certame.
A autora recibirá o Premio Avelina Valladares o vindeiro 26 de novembro, no marco dunha nova edición da Festa da Poesía. Este certame literario, impulsado polo Concello da Estrada, ten unha dotación económica de 2.000 euros, xunto coa publicación do poemario en Edicións Fervenza.
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