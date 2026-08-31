Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viviendas turísticasCambio en la ganaderíaVivir en el casco viejoMilladoiroDiego Adrián Mallo
instagram

Regueifas, taller de pandeiros, música e teatro ambientaron o Mercado de Artesanía de San Ramón nas Torres do Allo

Os asistentes puideron coñecer e adquirir produtos elaborados por vinte e cinco artesáns

Asistentes ao Mercado de Artesanía de San Ramón.

Asistentes ao Mercado de Artesanía de San Ramón. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Suso Souto

Zas

As Torres do Allo de Zas acolleron este domingo unha nova edición do Mercado de Artesanía de San Ramón, unha cita que volveu reunir artesás e artesáns e que durante toda a xornada combinou artesanía, música, tradición e actividades para todos os públicos.

Desde as 11.00 horas, as persoas que se achegaron ata as Torres do Allo puideron coñecer e adquirir produtos elaborados por 25 artesás e artesáns, nun mercado que se desenvolveu nun ambiente festivo e que contou coa presenza de público chegado tanto de Zas como doutros puntos do comarca.

“O Mercado de San Ramón é unha oportunidade para poñer en valor, ano tras ano, o talento e a creatividade das nosas artesás e artesáns, e tamén para gozar dun espazo tan especial como as Torres do Allo, o primeiro pazo de Galicia”, sinala o alcalde de Zas, Manuel Muíño.

A programación comezou pola mañá cun obradoiro de barro e coa loita de regueifeiros novos, conducida por Lupe Blanco, dentro do proxecto A Carriza de Aantena Teatro, dúas propostas que achegaron a creación artesanal e a tradición oral ás persoas participantes.

Ás 14.00 horas chegou un dos momentos máis concorridos da xornada coa sesión vermú da Charanga Tradicional Benofán. A continuación, a polbeira permitiu prolongar o ambiente festivo nas Torres do Allo.

Durante a tarde continuaron as actividades, especialmente pensadas para gozar en familia. Os máis pequenos participaron nos xogos infantís no xardín e, ás 18:00 horas, Brais das Hortas levou ata as Torres do Allo o seu espectáculo Consertasso na horta.

Ao longo do día tamén se puideron ver outras propostas, como a demostración de fabricación de pandeiros de O Triskel de Vicente ou o xogo de pistas, que completaron a programación desta edición.

O Mercado de San Ramón rematou coa visita teatralizada de Os Quinquilláns, poñendo o punto final a unha xornada na que as Torres do Allo volveron converterse nun punto de encontro arredor da artesanía e da música.

Noticias relacionadas

“É un orgullo para o Concello organizar este evento e comprobar a acollida que ten. Cada ano vemos como o mercado vai medrando e converténdose nunha cita máis asentada no calendario, polo que queremos agradecer especialmente a participación das artesás e artesáns e de todas as persoas que se achegaron ata as Torres do Allo”, conclúe Manuel Muíño.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La profesora compostelana que encontró su lugar en Australia: 'En Galicia deberíamos vivir más enfocados en nuestra naturaleza
  2. El gallego licenciado en la USC por el que apuesta RTVE para presentar ‘Directo al grano’ tras los cambios de Javier Ruiz, Jesús Cintora y Gonzalo Miró
  3. Cuatro jóvenes, una cooperativa y cien eventos al año: «Queremos que Muxía sexa un sitio máis bonito para vivir»
  4. La reina de las flores: un recuerdo a María Pardo
  5. Detectives contra los talleres mecánicos ilegales en Galicia: las largas esperas abren mercado al negocio clandestino
  6. Las granjas grandes crecen imparables en Galicia: ordeñar más de 500 vacas ya no es una excepción
  7. Feijóo quiere la fábrica china de Ferrol, pero no el modelo de financiación autonómica de Sánchez
  8. Avistan ballenas, delfines y orcas en la costa gallega e identifican a la abuela Toñi, disparada hace semanas

Diego Ríos, 66 anos de sacerdocio e toda unha vida ligada a Oroso

Diego Ríos, 66 anos de sacerdocio e toda unha vida ligada a Oroso

Regueifas, taller de pandeiros, música e teatro ambientaron o Mercado de Artesanía de San Ramón nas Torres do Allo

Regueifas, taller de pandeiros, música e teatro ambientaron o Mercado de Artesanía de San Ramón nas Torres do Allo

El Consejo General de Enfermería pide prohibir la venta y consumo de bebidas energéticas a menores en toda España

El Consejo General de Enfermería pide prohibir la venta y consumo de bebidas energéticas a menores en toda España

La psicología dice que las personas que cuidan varias mascotas sufren más estrés emocional que quienes solo tienen una

La psicología dice que las personas que cuidan varias mascotas sufren más estrés emocional que quienes solo tienen una

Las futbolistas en España podrán acceder a tratamientos de reproducción asistida

Las futbolistas en España podrán acceder a tratamientos de reproducción asistida

Manuel Quintana regresa a Teo cunha viaxe entre o interior e o exterior da súa obra

Manuel Quintana regresa a Teo cunha viaxe entre o interior e o exterior da súa obra

A Baña abre la inscripción de su Escuela de Música Municipal Tradicional

A Baña abre la inscripción de su Escuela de Música Municipal Tradicional

Deniegan el desbloqueo de las cuentas bancarias a un investigado por las 3,6 toneladas de cocaína incautadas en A Pobra

Deniegan el desbloqueo de las cuentas bancarias a un investigado por las 3,6 toneladas de cocaína incautadas en A Pobra
Tracking Pixel Contents