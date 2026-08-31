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San Ramón de Bealo: a romaría campestre máis antiga de Galicia

A romaría, considerada a máis antiga de Galicia que se celebra de forma ininterrompida, combina tradición, devoción, música e gastronomía durante seis días de celebracións

Carballeira da capela de San Ramón de Bealo.

Carballeira da capela de San Ramón de Bealo. / Cedida

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Iker Cotón

A parroquia boirense de Bealo engalana a Carballeira da Capela para a celebración das festas de San Ramón, unha festividade declarada Festa de Interese Turístico de Galicia e que conta con máis de 250 anos de historia.

Esta festividade está considerada unha das máis antigas de Galicia e é, segundo a tradición, a romaría campestre máis antiga que se celebra de maneira ininterrompida desde 1756. Ao longo de máis de dous séculos, a celebración mantivo boa parte dos seus elementos tradicionais e converteuse nunha das citas máis singulares do calendario festivo de Boiro.

A celebración conserva tamén vínculos co paganismo e coa tradición popular arredor da fertilidade. Segundo a crenza, as mulleres embarazadas ou aquelas que desexan ter descendencia deben acudir ao templo para pedirlle a San Ramón un parto san. Esta tradición mantívose viva ao longo das xeracións e continúa sendo un dos principais elementos que caracterizan esta romaría.

O programa

As celebracións comezaron o domingo 30 de agosto coa procesión das imaxes dos santos desde a Igrexa Parroquial de San Pedro ata a Capela de San Ramón, onde se celebrou unha misa cantada. Pola noite, soaron as primeiras notas musicais das festividades na verbena, a cargo do grupo Montreal e da disco móbil Planet.

As festas continúan hoxe, luns 31. Unha misa rezada e outra cantada abrirán a xornada, antes da sesión vermú, que comezará ás 13.00 horas. A verbena estará amenizada polos grupos La Conexión e Elebé 2.0.

O martes, día 1 de setembro, os encargados de poñerlle música á noite boirense serán a orquestra D'Noche e o grupo La Bamba. A orquestra Compostela e o grupo Unión y Fuerza porán a nota musical na verbena do mércores 2 de setembro.

O xoves 3 de setembro, as imaxes dos santos regresarán en procesión desde a Capela de San Ramón ata a Igrexa Parroquial. No apartado musical desta xornada poderase desfrutar das actuacións das orquestras Marbella e Los Satélites.

Cartel das festas de San Ramón de Bealo.

Cartel das festas de San Ramón de Bealo. / Cedida

O domingo 6, derradeiro día das celebracións de San Ramón de Bealo, a gastronomía pasará a un primeiro plano coa degustación de polbo e viño a prezos populares. A música correrá a cargo do grupo de gaitas Aires do Río Vello, que se encargará de pechar seis días de celebración na parroquia boirense de Bealo.

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As misas cantadas celebraranse ás 12.00 horas das mañás do martes, mércores, xoves e domingo.

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