Buscarán las fuentes del río Xallas tras comenzar la senda de Mazaricos a Zas y Santa Comba
En la capital xalleira inician un proyecto propio para rastrear el nacimiento del curso fluvial en el Monte Castelo
El itinerario suma casi 70 kilómetros y cuenta con el apoyo de la Diputación para cubrir los 370.000 € que cuesta
Tras dar comienzo los trabajos de desbroce de la Senda do Xallas en Mazaricos, un proyecto compartido por este municipio junto a los de Zas y Santa Comba, desde esta última localidad se han embarcado en un proyecto para encontrar las fuentes del citado curso fluvial.
En cuanto a la senda, se trata de un gran recorrido paisajístico supramunicipal de casi 70 kilómetros, conectando los tres territorios y siguiendo el curso del río hasta su desembocadura. Este recorrido, que según el Concello de Santa Comba arrancará en la cascada de Castriz, cuenta con fondos provinciales, y su importe final ronda los 370.000 euros.
Proyecto propio
Paralelamente, Santa Comba impulsa un proyecto propio, As Cabeceiras do Xallas, centrado en el nacimiento y el curso alto del río dentro del municipio. La actuación, financiada mediante una subvención nominativa de la Diputación de A Coruña, costará 48.500 euros y permitirá descubrir el origen del curso fluvial en las entrañas del Monte Castelo, conectando los regatos de Recarei, Castiñeira y Bazar y poniendo en valor espacios como A Toxa de Bazar, además del patrimonio natural y etnográfico de Vilamaior, Bazar y Castriz.
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