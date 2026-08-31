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Telefónica traslada a central de Silleda e libera o patio para ampliar a Biblioteca Daniel Castelao

Os traballos xa comezaron e permitirán ao Concello gañar espazo na Casa da Xuventude para acometer a ampliación das instalacións bibliotecarias

Biblioteca Pública Municipal Daniel Castelao.

Biblioteca Pública Municipal Daniel Castelao. / Cedida

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Iker Cotón

Telefónica comeza os traballos de traslado e desmantelamento da central telefónica situada no patio da Casa da Xuventude, na rúa Trasdeza. Isto fará posible que o Concello poida empregar este espazo para ampliar a Biblioteca Pública Municipal Daniel Castelao.

Esta actuación chega tras as diversas xestións levadas a cabo polo Concello co obxectivo de liberar o inmoble, que ata agora condicionaba a ampliación das instalacións bibliotecarias ao ocupar boa parte do patio central da Casa da Xuventude.

Telefónica aceptou a petición do executivo municipal para completar a saída durante 2025, pero, debido a cuestións técnicas, a compañía viuse na obriga de ampliar o calendario previsto debido á complexidade técnica dos traballos e á reorganización dos equipos encargados da intervención.

O Goberno local aceptou como nova data estimada a entrega do espazo durante o mes de setembro de 2026, podendo anticiparse no caso de rematar os traballos antes do previsto. Telefónica asumiu ademais o aboamento da renda correspondente a todo este período anual de ocupación.

Plan Director dos edificios municipais

Os traballos de traslado xa comezaron e o Concello traballa xa nun plan de uso para os edificios culturais municipais. Este Plan Director permitirá definir os futuros usos dos diferentes inmobles de xeito conxunto e coordinado, co obxectivo de suplir as diferentes necesidades da cidadanía.

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Este documento incluirá a ampliación da Biblioteca Daniel Castelao, ademais da Casa da Xuventude para novos usos. A rehabilitación do inmoble abordarase tamén na planificación municipal. O executivo municipal continúa co seguimento dos traballos de Telefónica e coa planificación necesaria para a transformación do edificio, unha vez a empresa de telecomunicacións faga entrega do inmoble.

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