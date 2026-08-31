Telefónica traslada a central de Silleda e libera o patio para ampliar a Biblioteca Daniel Castelao
Os traballos xa comezaron e permitirán ao Concello gañar espazo na Casa da Xuventude para acometer a ampliación das instalacións bibliotecarias
Iker Cotón
Telefónica comeza os traballos de traslado e desmantelamento da central telefónica situada no patio da Casa da Xuventude, na rúa Trasdeza. Isto fará posible que o Concello poida empregar este espazo para ampliar a Biblioteca Pública Municipal Daniel Castelao.
Esta actuación chega tras as diversas xestións levadas a cabo polo Concello co obxectivo de liberar o inmoble, que ata agora condicionaba a ampliación das instalacións bibliotecarias ao ocupar boa parte do patio central da Casa da Xuventude.
Telefónica aceptou a petición do executivo municipal para completar a saída durante 2025, pero, debido a cuestións técnicas, a compañía viuse na obriga de ampliar o calendario previsto debido á complexidade técnica dos traballos e á reorganización dos equipos encargados da intervención.
O Goberno local aceptou como nova data estimada a entrega do espazo durante o mes de setembro de 2026, podendo anticiparse no caso de rematar os traballos antes do previsto. Telefónica asumiu ademais o aboamento da renda correspondente a todo este período anual de ocupación.
Plan Director dos edificios municipais
Os traballos de traslado xa comezaron e o Concello traballa xa nun plan de uso para os edificios culturais municipais. Este Plan Director permitirá definir os futuros usos dos diferentes inmobles de xeito conxunto e coordinado, co obxectivo de suplir as diferentes necesidades da cidadanía.
Este documento incluirá a ampliación da Biblioteca Daniel Castelao, ademais da Casa da Xuventude para novos usos. A rehabilitación do inmoble abordarase tamén na planificación municipal. O executivo municipal continúa co seguimento dos traballos de Telefónica e coa planificación necesaria para a transformación do edificio, unha vez a empresa de telecomunicacións faga entrega do inmoble.
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