Lista de agarda no comedor do CEIP Bergantiños, en Carballo
Pais e nais concentráronse este martes para reclamar a ampliación dun servizo con 150 prazas para 546 alumnos
A Valedora do Pobo admitiu a súa queixa
Un nutrido grupo de pais e nais de alumnos do CEIP Bergantiños, de Carballo, participaron este martes nunha concentración de protesta ante o centro educativo para volver reclamar o incremento das prazas no comedor escolar para o curso 2026/2027. O acto foi convocado pola ANPA A Granxa.
As familias decidiron mobilizarse «ante a situación xerada pola denegación de prazas no comedor escolar para o vindeiro curso», explica Rocío Villar Díaz, a presidenta da ANPA, quen indica que actualmente ofértanse só 150 prazas para un centro que conta con 546 alumnos.
«Neste momento hai máis de corenta nenos e nenas en lista de agarda, e decenas de familias afecatdas porque nin sequera puideron presentar a solicitude, debido á aplicación estrita da norma de áreas de influencia», sinala.
Varias das familias afectadas teñen como centro de referencia por domicilio o CEIP A Cristina, «un centro que non dispón dos servizos de comedor nin Madruga, polo que carecen de unha alternativa real para poder conciliar».
A queixa dos pais e nais do CEIP Bergantiños xa foi admitida a trámite pola Valedora do Pobo.
Mentres , as familias reclaman un aumento urxente de prazas á Consellería de Educación e ao Concello de Carballo. Este xornal non obtivo resposta da Xunta a esta demanda.
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