Muere a los 86 años Manola, una de las almas de la histórica Casa Mella de Rarís, en Teo

Manuela Calvo Vilariño, uno de los rostros más conocidos de la Taberna Casa Mella, ha fallecido este domingo a los 86 años. La vida de Manola, como así era conocida, ha estado ligada a este histórico establecimiento de Teo, abierto en 1926, donde durante décadas fue uno de los rostros fundamentales en el día a día de la casa. Quienes la conocieron destacan especialmente su carácter trabajador, su humildad y la cercanía con la que trataba a todo el mundo.

Los comentarios que dejó en redes sociales un reportaje sobre Manola publicado en 2024 reflejan el cariño que despertaba. "Sempre me tratou a min e a os meus como da familia", recordaba Ramón Blanco, mientras que otros la definían como una "traballadora nata", "humilde", "cariñosa con todo o mundo" y una "grandísima persona". Entre los recuerdos aparece también el de Jaime Francisco, que evoca cómo Manola y su madre insistían en prepararles paquetes de comida cuando emprendía el regreso. Pequeños gestos que, muchos años después, siguen formando parte de su memoria.

Un establecimiento que forma parte de la memoria de Rarís

Casa Mella, que inició su actividad en 1926, es hoy uno de los establecimientos tradicionales de Rarís y mantiene su carácter familiar. El paso de los años ha llevado hasta allí a numerosos peregrinos del Camiño da Geira e dos Arrieiros, pero para quienes conocieron a Manola, Casa Mella siempre estará ligada a aquellas en las que ella fue uno de sus rostros más reconocibles. La fotografía que acompaña ilustra esta noticia, tomada cuando tenía 16 años, muestra a la joven Manola junto a su abuela y su madre y permite asomarse a los primeros años de una vida vinculada a una casa que acabaría formando parte de la memoria de todo Rarís.

La taberna y casa de comidas Casa Mella / Maps

Su funeral se celebra este martes

El funeral de cuerpo presente por Manuela Calvo Viñariño se celebra este martes 1 de septiembre a las 17:45 horas. La comitiva partirá del Tanatario Apóstol Montouto hacia la iglesia parroquial de San Miguel de Rarís, dónde tendrá lugar la misa por su eterno descanso.