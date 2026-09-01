O Programa Apego regresa a Ames cun outono de contos, música, maxia e actividades en familia
A programación arranca este mércores na Carballeira dos Trasnos de Ventín e prolongarase ata decembro con propostas para favorecer a crianza en galego
O Programa Apego regresa a Ames cunha ampla programación para os meses de setembro, outubro, novembro e decembro. Música, contos, teatro, baile, xogos, obradoiros, maxia ou cinema forman parte dunha proposta pensada para as familias e que ten como principal obxectivo favorecer a transmisión do galego ás novas xeracións.
O Concello de Ames presentou este martes as actividades que se desenvolverán durante o último cuadrimestre do ano, organizadas polos departamentos de Normalización Lingüística, Cultura e Bibliotecas. O calendario arranca xa mañá, mércores 2 de setembro, coas Brincadeiras miúdas, unha actividade ao aire libre que se celebrará na Carballeira dos Trasnos de Ventín e para a que non será necesaria inscrición previa.
O alcalde e concelleiro de Normalización Lingüística, Blas García, incidiu precisamente na importancia de implicar as familias no uso do idioma. «O principal obxectivo é que se fale galego, para que siga existindo e transmitindo entre as distintas xeracións», sinalou. O programa busca tamén, engadiu, «estimular e facilitar o coñecemento da nosa lingua» entre a poboación máis nova.
Na mesma liña, a técnica do Servizo de Normalización Lingüística Rosa Moreiras explicou que o eixo central de Apego pasa por «favorecer a crianza en galego» e animar as familias a transmitirlles a lingua ás crianzas.
O primeiro encontro, en Ventín
As Brincadeiras miúdas servirán para abrir o programa cunha xornada na que participarán Miudiño e Cé Orquestra Pantasma. Haberá música, baile, xogo libre e obradoiros para crear xoguetes.
A partir de aí sucederanse durante os próximos catro meses propostas moi diferentes. Polo programa pasarán artistas e compañías como Paco Nogueiras, Migallas Teatro, Cris de Caldas, Miguel Froján, Raquel Queizás, Brais das Hortas, Iseo a Moura, Fundación Legar, A Cova das Letras, Sonsoles Penadique, Chechu Riquelme e A Banda da Montaña.
As bibliotecas municipais tamén se incorporan á programación. A animadora á lectura da Biblioteca do Milladoiro, Divina Fernández, avanzou que setembro servirá para dar a benvida ao curso escolar con Contos con Miga, en Bertamiráns, e Contos con Xeito, no Milladoiro. A partir de outubro regresará o ciclo Conto, contiño.
Festimax en outubro e Cinema Miúdo en novembro
Dúas das citas destacadas chegarán da man da programación cultural. Do 23 ao 25 de outubro, as Casas da Cultura de Bertamiráns e do Milladoiro acollerán unha nova edición do Festimax, con tres días de obradoiros, espectáculos e galas de maxia para diferentes públicos.
Xa en novembro, entre os días 13 e 15, será a quenda de Cinema Miúdo, o festival internacional de cinema infantil e familiar que busca achegar a sétima arte aos máis pequenos. Tanto Festimax como Cinema Miúdo contarán posteriormente coa súa propia programación específica.
A técnica municipal de Cultura, María Vázquez, destacou que ambos os festivais se incorporan de novo á oferta de Apego, cun Festimax que xa se converteu nun clásico da programación municipal e unha nova edición de Cinema Miúdo.
Contos para nenos e nenas de 3 a 8 anos
O outono traerá tamén novas sesións de Conto, contiño ás bibliotecas de Bertamiráns e do Milladoiro. Cada mes estará dedicado a unha temática: ** Contos agarimosos en outubro, Contos estraños en novembro e Un Nadal entre contos en decembro**.
Estas actividades están dirixidas a nenos e nenas de 3 a 8 anos e comezarán sempre ás 17.30 horas. Neste caso será necesaria inscrición previa, que poderá realizarse nos teléfonos 981 884 829, para a Biblioteca de Bertamiráns, e 981 530 807, para a do Milladoiro, ou a través do correo electrónico biblioteca@concellodeames.gal.
Con esta nova entrega, Apego volve combinar lecer e aprendizaxe para achegar ás familias recursos cos que incorporar o galego á vida cotiá e favorecer que a lingua continúe pasando dunha xeración á seguinte.
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