Las obras de mejora de la AC-841 en Pontevea obligan a cortar un carril esta noche y la de mañana

Las obras de mejora del firme de la AC-841 a su paso por Pontevea continuarán durante las noches de este martes y del miércoles. La Xunta ha programado los trabajos en horario nocturno, entre las 20.00 y las 07.00 horas, con el objetivo de reducir las afecciones a los usuarios de una carretera que soporta un importante volumen de tráfico.

La primera intervención se desarrollará este martes, 1 de septiembre, entre los puntos kilométricos 11 y 11,5. La segunda está prevista para la noche del miércoles 2, también de 20.00 a 07.00 horas, en este caso entre los kilómetros 2,5 y 3.

Durante la ejecución de las obras permanecerá habilitado un carril y se adoptarán las medidas necesarias para mantener la circulación y garantizar la seguridad vial.

Actuaciones en otras carreteras autonómicas

Los trabajos de acondicionamiento del firme de la AC-841 forman parte de un contrato más amplio de la Xunta que incluye actuaciones en otras carreteras autonómicas, entre ellas la AC-543, la AC-960 y la AC-261, a su paso por los municipios de Santiago, Boqueixón, Touro, Teo, Ames, Rois, Lousame y Noia.

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas enmarca estas actuaciones en los trabajos de conservación de la red viaria autonómica. El departamento que dirige María Martínez Allegue moviliza este año 71,6 millones de euros para el mantenimiento de las carreteras de titularidad de la Xunta, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y la movilidad.