Santa Comba condena el vandalismo y los robos en la Casa da Mina

El Concello de Santa Comba ha condenado los actos vandálicos registrados durante el pasado fin de semana en la Casa da Mina, edificio municipal en el que se desarrolla el proyecto de recuperación y divulgación de la historia de la Mina de Varilongo.

Personas desconocidas accedieron por la fuerza al inmueble y provocaron daños en puertas y ventanas. En el interior, los desperfectos se concentraron especialmente en el espacio destinado al futuro Museo Mineiro, de donde se llevaron varias láminas con fotografías antiguas, un mini proyector empleado en las visitas y actividades divulgativas, una piedra de wolframio y una casaca de vigilante de la mina. Algunas de estas piezas habían sido donadas por particulares. Los autores también destrozaron un maniquí y una tubería metálica.

El alcalde, Alberto Romar, expresó su «máis rotunda repulsa» por lo sucedido y recalcó que el perjuicio va más allá del valor de los objetos. «É un ataque ao traballo e á ilusión de moitas persoas», señaló en referencia a quienes llevan tiempo colaborando en la recuperación de la memoria minera de Santa Comba.

Los hechos ya han sido puestos en conocimiento de la Policía Local y de la Guardia Civil para tratar de esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

El Concello asegura que el incidente no paralizará el proyecto. «Este revés non vai facer que paremos», afirmó Romar, que reafirmó el compromiso municipal de continuar trabajando para que el Museo Mineiro se convierta en realidad y preservar así la memoria de la Mina de Varilongo.