Un bar de Brión vende uno de los dos premios de segunda categoría del Euromillones en España
El propietario del establecimiento, Óscar Esparís Agra, cree que el afortunado puede ser un cliente habitual de la zona, aunque todavía no sabe quién es
El Correo Gallego
La suerte ha sonreído a Brión este martes. El bar O Encontro, situado en la avenida de Os Ánxeles, ha vendido uno de los dos premios de segunda categoría del Euromillones correspondientes al sorteo celebrado ayer, 1 de septiembre. El boleto está agraciado con 15.502,86 euros. "Para un local pequeño como el nuestro... ¡ostras! para mi, fue mucho", aportaba el propietario del establecimiento, Óscar Esparis Agra.
Precisamente, Esparís explica a EL CORREO GALLEGO que todavía desconocen quién es el afortunado. Según Esparís, por el perfil habitual de su clientela todo apunta a que el ganador es alguien de la zona. "Es de los que juegan habitualmente", señala Óscar, que espera que el ganador se pase próximamente por el bar con el boleto. Recuerda, al hilo, que "los visitantes compran más lotería nacional". En cuanto al ambiente, el establecimiento contaba ayer con la presencia de un empleado y dos clientes, pasadas las 09.00 horas, que ni se habían enterado del galardón, tras un boleto de máquina agraciado.
El responsable de O Encontro se enteró del premio tras el sorteo y reconoce a este diario sentirse "muy contento" después de entregarlo. No es, además, la primera vez que la diosa Fortuna visita su establecimiento. En 2020 ya repartieron un primer premio de la Lotería Nacional del sábado y anteriormente habían dado otros premios. Entre ellos, un Quinigol. "Llevamos casi treinte años abiertos, y para nosotros es una alegría muy grande" repartir fortuna, añadía.
"Por aquí salen pocas veces", explica el dueño del bar, que considera una alegría que uno de sus clientes haya resultado agraciado. Ahora solo queda esperar a que el ganador aparezca por el local. Si lo hace, Óscar ya tiene claro que le dirá: "Voy a fecilitarlo". En cuanto a los usuarios del establecimniento, se mostraban sorprendidos, y negaban la mayor, a pregunta del camarero: "Non, a moin non me tocou", incidiendo uno de ellos en que "aínda que non virían mal os cartos".
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