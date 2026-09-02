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Para hacer esculturas, para elaborar tortillas y hasta para bailar: patatas pata todo y para todos en Coristanco

La localidad rendirá culto a su producto estrella los días 19 y 20 de septiembre, con Xosé Regueira como pregonero

Imagen de archivo de una anterior edición de la Festa da Pataca de Coristanco.

Imagen de archivo de una anterior edición de la Festa da Pataca de Coristanco. / Cedida

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Suso Souto

Coristanco

Cada tercer fin de semana de septiembre, Coristanco se convierte en el corazón gastronómico de Galicia para rendir culto a uno de sus mayores tesoros: la patata. Un producto humilde que en este municipio crece enraizando en tradición, tierra fértil, innovación y orgullo colectivo.

El alcalde, Juan Carlos García, presentó la XLIV Festa da Pataca de Coristanco, declarada de Interés Turístico de Galicia, que se celebrará los días 19 y 20 de septiembre.

Las actividades se llevarán a cabo en tres zonas: el entorno del consistorio (puestos de gastronomía, exposición de fotos y área de juegos); el parque (muestra de maquinaria agrícola y área con circuitos de yincana y obstáculos); la avenida de Erbecedo y la travesía Santa Marta (mercado de artesanía).

La fiesta se inaugurará el sábado 19 a las 13.00 horas. El acto de apertura institucional dará paso al concurso de elaboración de esculturas elaboradas con patatas.

Media hora después, tendrá lugar un showcooking a cargo del chef andaluz Daniel del Toro, que ofrecerá una degustación de papas aliñás en la que se repartirán 200 raciones.

A las tres de la tarde la animación musical llegará de la mano de varios grupos folclóricos de Coristanco.

A las 20.30 horas se celebrará un concurso de elaboración de tortillas. A las 21.30 habrá degustación de sardinas.

A las 22.00 será el monólogo Enredadeira, de Leti da Taberna, y a las 23.00 la actuación de Gramola Yé Yé.

En cuanto a la jornada del domingo 20, a las 10.30 horas dará comienzo la concentración de tractores engalanados en la rúa da Pataca, con el posterior desfile.

Luego actuará Latexo Percusión y a las 12.30 horas se oficiará la misa de campaña en el parque municipal.

A la una de la tarde tendrá lugar el pregón, que este año correrá a cargo del vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira, quien además será distinguido con la Pataca de Ouro.

Posteriormente, se sucederán las actuaciones de Orquestra Bravú Xangai y Brais das Hortas.

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A las 16.00 se iniciará el concurso de juegos tradicionales, como el Baile da Pataca, el Trueiro y el Tira da Corda. También habrá un circuito de obstáculos infantil y de adultos, y una yincana de tractores.

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