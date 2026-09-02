Para hacer esculturas, para elaborar tortillas y hasta para bailar: patatas pata todo y para todos en Coristanco
La localidad rendirá culto a su producto estrella los días 19 y 20 de septiembre, con Xosé Regueira como pregonero
Cada tercer fin de semana de septiembre, Coristanco se convierte en el corazón gastronómico de Galicia para rendir culto a uno de sus mayores tesoros: la patata. Un producto humilde que en este municipio crece enraizando en tradición, tierra fértil, innovación y orgullo colectivo.
El alcalde, Juan Carlos García, presentó la XLIV Festa da Pataca de Coristanco, declarada de Interés Turístico de Galicia, que se celebrará los días 19 y 20 de septiembre.
Las actividades se llevarán a cabo en tres zonas: el entorno del consistorio (puestos de gastronomía, exposición de fotos y área de juegos); el parque (muestra de maquinaria agrícola y área con circuitos de yincana y obstáculos); la avenida de Erbecedo y la travesía Santa Marta (mercado de artesanía).
La fiesta se inaugurará el sábado 19 a las 13.00 horas. El acto de apertura institucional dará paso al concurso de elaboración de esculturas elaboradas con patatas.
Media hora después, tendrá lugar un showcooking a cargo del chef andaluz Daniel del Toro, que ofrecerá una degustación de papas aliñás en la que se repartirán 200 raciones.
A las tres de la tarde la animación musical llegará de la mano de varios grupos folclóricos de Coristanco.
A las 20.30 horas se celebrará un concurso de elaboración de tortillas. A las 21.30 habrá degustación de sardinas.
A las 22.00 será el monólogo Enredadeira, de Leti da Taberna, y a las 23.00 la actuación de Gramola Yé Yé.
En cuanto a la jornada del domingo 20, a las 10.30 horas dará comienzo la concentración de tractores engalanados en la rúa da Pataca, con el posterior desfile.
Luego actuará Latexo Percusión y a las 12.30 horas se oficiará la misa de campaña en el parque municipal.
A la una de la tarde tendrá lugar el pregón, que este año correrá a cargo del vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira, quien además será distinguido con la Pataca de Ouro.
Posteriormente, se sucederán las actuaciones de Orquestra Bravú Xangai y Brais das Hortas.
A las 16.00 se iniciará el concurso de juegos tradicionales, como el Baile da Pataca, el Trueiro y el Tira da Corda. También habrá un circuito de obstáculos infantil y de adultos, y una yincana de tractores.
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