La boda de Virxinia Pereira y Castelao inspira el hermanamiento entre A Estrada y Rianxo el 19 de octubre

A Estrada y Rianxo firmarán el hermanamiento que acercará más los vínculos entre ambos municipios el 19 de octubre, aniversario de la boda de Virxinia Pereira y Castelao, tras el dictamen favorable de la comisión de Cultura a la propuesta que llegará a pleno en el primer municipio este jueves. La fecha del acto de confraternidad no es casual, ya que el 19 de octubre coincide también con el aniversario del nacimiento de Virxinia Pereira en A Estrada. El acuerdo incluye una propuesta de actuaciones conjuntas, con iniciativas en materia de memoria, patrimonio, educación, investigación e intercambio institucional y vecinal.

Efemérides

Precisamente, fue en 1884 cuando nació Virxinia Pereira Renda y en 1912 el año en el que esta estradense se casó con el rianxeiro Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, en la antigua iglesia de A Estrada que se levantaba a pocos metros de la actual Praza de Galicia. Esta firma llegará después de que ambos municipios adopten durante este mes de septiembre el acuerdo plenario. Y, al hilo, hay que recordar que todos los grupos políticos locales votaron a favor de formular conjuntamente con el Ayuntamiento de Rianxo el protocolo de hermanamiento.

A la derecha, la pareja formada por Castelao y Virxinia Pereira / Cedida

Lo que sí está pendiente de concretar el lugar. La propuesta inicial sería la Praza de Galicia, un entorno que acogió, 114 años atrás, el enlace matrimonial que une también simbólicamente a estos dos municipios gallegos. Virxinia Pereira y Castelao se casaron en la iglesia de San Paio y celebraron sus nupcias en el edificio que antiguamente servía de sede para el Casino estradense. A los pies de este emblemático inmueble, en un lugar destacado de la actual Praza de Galicia, fue colocada en el mes de junio la escultura que reúne a la familia Castelao-Pereira.

Año cultural

El marco temporal para esta firma es también idóneo, dado que el Ayuntamiento de A Estrada conmemora en este 2026 el Ano Cultural Virxinia Pereira, después de que en toda Galicia se celebrase 2025 como Año Castelao. Del mismo modo, este año se cumple el 140 aniversario del nacimiento de Castelao en Rianxo.

Boda de Castelao y Virxinia Pereira / Cedida

El hermanamiento entre A Estrada y Rianxo no nace de una afinidad genérica, sino de un vínculo biográfico y patrimonial concreto, documentado y vivo, que el Ano Cultural Virxinia Pereira 2026 pone en valor. Formalizarlo ahora consolida una cooperación ya iniciada meses atrás, honra la memoria de una estradense esencial para la cultura gallega y dota a ambos ayuntamientos de un marco estable de trabajo común.

Cooperación estable

Y sin perjuicio de lo que se concrete finalmente en el protocolo, desde el Gobierno local se propone un programa marco de cooperación estable articulado en los siguientes ejes. Por un lado, el de memoria y patrimonio, con un itinerancia recíproca de exposiciones (comenzando por Dez voltas na vida, que ahora partirá de la alameda de A Estrada hacia Rianxo); señalización cruzada de los lugares de memoria de la familia Pereira-Castelao en ambas localidades o una ruta conjunta Da Estrada a Rianxo.

Asimismo, en educación, prevén un programa anual de intercambio escolar entre centros educativos de los dos ayuntamientos en torno a las figuras de Virxinia y Castelao; calendario escolar compartido; participación cruzada en las actividades escénicas municipales. En creación e investigación, una convocatoria bianual conjunta (premio o beca) de investigación o creación sobre el galleguismo cultural, con especial atención al papel de las mujeres en la conservación y transmisión del patrimonio. Y, finalmente, en cuanto al apartado institucional y vecinal, habrá presencia recíproca en las fiestas y conmemoraciones principales de cada localidad; encuentro anual alterno de corporaciones y tejido asociativo; denominación de un espacio público en cada ayuntamiento vinculado a la localidad hermanada.