Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Retos del curso políticoEl alquiler compostelanoRubia GallegaEsther PedrosaIncendio de Padrón
instagram

SUCESOS

Muere una persona tras salirse de la vía con su tractor en Carballo

Un conductor ha muerto después de que su tractor saliera de la vía en Sofán

Oficinas del 112-Galicia

Oficinas del 112-Galicia / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

AGENCIAS

Una persona perdió la vida este miércoles tras sufrir una salida de vía con su tractor en la AC-413, a su paso por Sofán, en el municipio coruñés de Carballo.

Según informó el 112 Galicia, el accidente se produjo alrededor de las 9:30 horas, cuando un particular alertó de lo ocurrido y señaló que el implicado podría estar atrapado en el vehículo.

Desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias se activó un operativo en el que participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos y la Policía Local de Carballo.

Noticias relacionadas

A su llegada al punto, los efectivos comprobaron que la persona no estaba atrapada. Los servicios sanitarios, pese a sus esfuerzos, no pudieron hacer nada por salvarle la vida y confirmaron su fallecimiento en el lugar de los hechos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un vehículo se sale de la vía en una calle de Santiago, se empotra contra un banco y deja varias personas heridas
  2. Cuatro orquestas y diez conciertos: la gran verbena con Los Satélites que llega esta semana a 30 minutos de Santiago
  3. El gallego licenciado en la USC por el que apuesta RTVE para presentar ‘Directo al grano’ tras los cambios de Javier Ruiz, Jesús Cintora y Gonzalo Miró
  4. La profesora compostelana que encontró su lugar en Australia: 'En Galicia deberíamos vivir más enfocados en nuestra naturaleza
  5. Cuatro jóvenes, una cooperativa y cien eventos al año: «Queremos que Muxía sexa un sitio máis bonito para vivir»
  6. Las granjas grandes crecen imparables en Galicia: ordeñar más de 500 vacas ya no es una excepción
  7. El cementerio 'más original' de la Guía Repsol está a 50 minutos de Santiago: 'Aunque parezca mentira, son nichos
  8. La panadería de Negreira que aspira a revalidar su estrella y optar al podio en el certamen Top España

Surf sobre la nieve... en la playa: Caión acoge "un evento único en Europa"

Surf sobre la nieve... en la playa: Caión acoge "un evento único en Europa"

Fallece una persona tras salirse de la vía con su tractor en Carballo

Fallece una persona tras salirse de la vía con su tractor en Carballo

Mario Kart 8 Deluxe recibe una interesante actualización gratuita para Switch 2

Mario Kart 8 Deluxe recibe una interesante actualización gratuita para Switch 2

La Ruta Costera de la Calzada en Irlanda del Norte, en el número de septiembre de VIAJAR

La Ruta Costera de la Calzada en Irlanda del Norte, en el número de septiembre de VIAJAR

Un bar de Brión vende uno de los dos premios de segunda categoría del Euromillones en España

Un bar de Brión vende uno de los dos premios de segunda categoría del Euromillones en España

Dezaoito follas, dezaoito parroquias e un único Carballo: a capital de Bergantiños estrea imaxe corporativa

Dezaoito follas, dezaoito parroquias e un único Carballo: a capital de Bergantiños estrea imaxe corporativa

A Silveira de Kiko da Silva, 2 de septiembre de 2026

A Silveira de Kiko da Silva, 2 de septiembre de 2026

Galicia perdió 1.466 afiliados en agosto y el paro aumentó en 2.369 personas

Galicia perdió 1.466 afiliados en agosto y el paro aumentó en 2.369 personas
Tracking Pixel Contents