Muere una persona tras salirse de la vía con su tractor en Carballo

Una persona perdió la vida este miércoles tras sufrir una salida de vía con su tractor en la AC-413, a su paso por Sofán, en el municipio coruñés de Carballo.

Según informó el 112 Galicia, el accidente se produjo alrededor de las 9:30 horas, cuando un particular alertó de lo ocurrido y señaló que el implicado podría estar atrapado en el vehículo.

Desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias se activó un operativo en el que participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos y la Policía Local de Carballo.

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A su llegada al punto, los efectivos comprobaron que la persona no estaba atrapada. Los servicios sanitarios, pese a sus esfuerzos, no pudieron hacer nada por salvarle la vida y confirmaron su fallecimiento en el lugar de los hechos.